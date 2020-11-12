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農委會控萊豬假影片關3天 藍：昔日的蔡英文也抓起來

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨上午舉行「蔡政府掩蓋萊豬真相，不讓人民質疑就是獨裁政府！」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「蔡政府掩蓋萊豬真相，不讓人民質疑就是獨裁政府！」記者會。記者劉宛琳／攝影

農委會指控國民黨臉書的萊豬影片是假消息，並將「國民黨臉書貼文」移送中正二分局。國民黨上午舉行記者會強調，臉書所引用影片有憑有據，就是由國際動保組織攝自使用萊劑的屠宰場，但蔡政府誣指影片為假消息，更以司法手段恐嚇在野黨反萊豬，國民黨也對農委會提出5點質疑，要求農委會釋疑。

國民黨文傳會主委王育敏說明，國民黨臉書10日發布「拒萊豬、護食安」貼文中所附影片，引用自國際非政府組織動物展望「AnimalOutlook」，拍攝地點在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場。國際媒體「路透社」曾報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容提及豬隻餵食萊克多巴胺副作用，則是依據事實查核中心的資料，上述都是「有憑有據」的真相，請農委會指出影片中何處為假消息？

王育敏解釋，該影片是2015年在美國明尼蘇達州Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查，QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。該年度美國銷往中國的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。

王育敏說，該影片中有關萊克多巴胺引發副作用之相關畫面也曾經由非政府組織「台灣動物社會研究會」引用，國民黨也在記者會中公布台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏對於影片素材的說明，陳說，「科學上，本來沒有辦法證明某隻豬某一段時間的行爲是瘦肉精造成的，只能掌握這個場所有使用瘦肉精，豬隻的行爲符合科學研究顯著的結果」。

國民黨也反問農委會關於影片的5個問題，QPP是不是2015年曾使用瘦肉精的肉廠？QPP宰殺的豬隻是不是有餵食瘦肉精？影片是不是拍攝QPP的畫面？萊劑會不會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱？以及憑什麼說這是假消息？哪一句假？哪個畫面假？

國民黨革實院院長羅智強也嗆農委會說假消息要關3天，「難道你要把江啟臣關3天嗎？把國民黨所有從政同志都關3天嗎？」羅強調，這些都是權威單位影片，請農委會把這些源頭單位全部抓到台灣來關3天，請把過去民進黨曾反對瘦肉精政治人物，包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，立法院前院長蘇嘉全等人都抓來關3天，按照這個標準，他們以前是不是也都在放假消息？而且教育部、退輔會、體育署也都說不吃，那這些單位的首長是不是也要關3天？

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