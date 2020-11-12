柯文哲親戰蘇貞昌提萊豬四大建議 「讓人們有選擇權」

隔空喊話萊豬議題一陣子後，台北市長柯文哲今親自列席行政院會，當面向行政院長蘇貞昌提出四大建議，「讓人們有選擇權」。蘇貞昌則裁示，就柯的專業意見，請衛福部、農委會參酌；柯也被問到是否還覺得蘇貞昌失智，他則大笑幾聲之後搭車離去。

柯一早9時23分便進入行政院，也在臉書社群上拍照、打卡表示要來提案要求源頭管理、明白標示，會後就在行政院院區受訪。

柯文哲說，今天不是來吵架的，是理性務實態度提出含有瘦肉精豬肉進口台灣的爭議，蘇貞昌則說這是專業意見，請衛福部、農委會參酌。

柯文哲表示，萊豬問題是誰執政誰贊成、誰在野誰反對，搞到最後是安心問題非安全問題，自己作為地方首長與醫學專家要用科學態度來處理這件事，兩個原則是「源頭管理、明白標示」，務實理性提出四項建議，包含進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照國際食品法典委員會(CODEX)限量標準，殘留容許量若以ppm為單位，則應修正為0.010ppm，何必跟別人不一樣，留下放水的口實。

第二，柯文哲說要源頭管理，因為作為進口國家有權利要求生產國家標準，例如飼料濃度、屠宰前多久停藥等等；第三則是明白標示，美國當地賣豬肉可以標示萊克多巴胺，應該要明白標示，且在進口時就有一個專門稅號來處理；第四是追溯管理系統，貨物應該要給QRcode，這樣貨物在流動上很容易溯源。

柯文哲表示，萊豬要讓民眾有選擇權，自己也跟蘇貞昌建議，不希望那麼簡單的事情，弄到整個社會動盪，要用理性務實的態度解決掉；這是不用弄到上街頭的事情。