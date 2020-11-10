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萊豬重啟談判？柯文哲：明白標示應有談判空間

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
美國大選拜登當選，有學者呼籲，蔡政府應該重啟萊豬談判？柯文哲表示，他日前提給行政院的四點意見，其中明白標示就是談判空間。記者林麗玉／攝影
美國大選拜登當選，有學者呼籲，蔡政府應該重啟萊豬談判？柯文哲表示，他日前提給行政院的四點意見，其中明白標示就是談判空間。記者林麗玉／攝影

美國大選拜登當選，有學者呼籲，蔡政府應該重啟萊豬談判？柯文哲表示，他日前提給行政院的四點意見，就是談判空間。柯說，包括明白標示，為什麼美國豬肉可以標示萊克多巴胺，為什麼到台灣不可以標示？另外台灣進口核准後，應該可以與美國談判，屠宰前多久前停用萊劑，這都是談判空間。

柯文哲今天赴議會總質詢，國民黨台北市議員汪志冰質詢美豬議題，汪志冰質詢柯文哲，行政院秘書長日前函文北市府限一個月回覆，副市長黃珊珊表示，北市府上周四已經回覆，北市府已提出四點重點，包括源頭管理；應該與國際一致為10ppb，另外也要求增加萊豬貨號。

汪志冰問柯文哲，每天跟行政院長蘇貞昌鬥嘴，能不能提出有營養的建議？柯文哲說，

「不會啦，我這是專業的意見，他（蘇貞昌）不懂專業，他（蘇貞昌）不懂這個細節，我比較懂專業。」

柯文哲說，他不曉得他提出四點意見，行政院能做到幾點，但這不涉及意識形態，就是專業的意見，「就看他的良心，他們應該正在想怎麼辦？」

美豬 美牛 柯文哲

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