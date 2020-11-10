國民黨要求重啟美豬美牛談判 鄭運鵬：扯台灣後腿

國民黨今持續佔領議場，不讓行政院長蘇貞昌上台做施政報告，國民黨團總召林為洲要求蘇貞昌，應該要為開放萊豬未與在野黨溝通道歉，且美國政權將輪替，應該暫緩萊豬進口，沒回應前會繼續佔領。民進黨團書記長鄭運鵬批評是扯台灣後腿。

鄭運鵬認為，國民黨對於杯葛施政報告的條件是一日三市，沒有一次公開和私下的協議是說話算話的。從一開始反對美豬美牛，接下來要蔡總統國情報告、蘇院長道歉、陳時中部長、陳吉仲主委下台，要求召開食安治安各種會報，現在又回頭要求蘇院長道歉。這就可以看出來完全是政治手段，不是合理的政策要求，民進黨團非常無奈。

鄭運鵬說，國民黨團回頭到原點要求蘇院長公開道歉，否則繼續杯葛的要求，是非常無理的杯葛前提。政黨政治沒有在逼人非道歉不可才可以備詢的，國民黨可以提出訴求，然後在詢答時逼蘇院長表態，但是，不道歉不能上台，這就和中國逼人認罪、公開認罪沒什麼兩樣。國民黨好的不學學壞的，他期待國民黨回頭是岸，讓立法院回到正軌。

至於國民黨團要求美豬美牛議題要重啟談判，鄭運鵬指出，美豬美牛的兩國談判，對美國來說，是十多年來歷經民主黨、共和黨執政的談判過程，也認為這是台灣歷任總統包含民進黨和國民黨執政的承諾事項。因此，從美國方來看，這是長達十多年進行式，不是蔡英文執政後的新議程。

他表示，民進黨執政後，願意承擔台美關係進一步發展的政治責任，也理解會付出相當的國內政治代價，但是，現在國民黨無理杯葛到無法進行正常的國會運作，這個成本卻是全民負擔。他批評，國民黨重啟談判的訴求，不但是扯美國後腿，更是扯台灣後腿。