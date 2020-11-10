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馬英九辦回酸蘇貞昌萊豬說：騙完神明騙人民讓人不忍

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（中）。記者曾學仁／攝影

針對行政院長蘇貞昌昨天表示，前總統馬英九開放含萊克多巴胺美牛進口時沒有國際標準，馬英九辦公室今表示，蘇貞昌又騙人了，一騙再騙、再騙成性，何時才能老實面對國人？馬辦提醒蘇貞昌幕僚，不要只忙著作圖，也要撥點時間提醒蘇貞昌自己講過的話，否則一再「騙完神明騙人民」，落人口實，也讓人不忍。

馬辦指出，蘇說，「馬前總統開放的時候，還沒有國際標準，現在蔡總統是依據聯合國頒布的標準」，但事實是，聯合國食品法典委員會（Codex）於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於當年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才有含萊克多巴胺美牛進口。

馬辦強調，上個月對此已澄清民進黨副秘書長林飛帆的不實說法，沒想到蘇貞昌仍罔顧事實，繼續欺騙人民，根本說謊成性。

對於蘇貞昌說，馬英九開放美牛進口8年了，台灣人吃了也都沒有事。馬辦反問，難道蘇貞昌不知道國人每年的豬肉消費量是牛肉的7倍，豬內臟消耗量是牛的200倍，馬政府從未開放美牛內臟進口，更遑論含萊克多巴胺的美豬內臟。萊豬若真如蘇說的那麼安全，為何全球有160國都禁萊豬進口？又為何學生、國軍、警消的膳食都拒絕使用萊豬？

馬辦表示，蘇貞昌過去一向反對解禁瘦肉精，並曾表示，「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的，就是食品安全」。 馬辦貼心提醒蘇貞昌幕僚，不要只忙著作圖，也要撥點時間提醒蘇貞昌自己講過的話，不要一騙再騙。

美豬 美牛

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