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肉舖豬肉吹冷氣 高市仁允牧場不怕萊豬競爭

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄大寮仁允牧場成立38年，林和仁（中）帶著兩個兒子一起打拚，老爸負責養豬，兒子在肉攤銷售新鮮豬肉與加工品。記者徐白櫻／攝影
高雄大寮仁允牧場成立38年，林和仁（中）帶著兩個兒子一起打拚，老爸負責養豬，兒子在肉攤銷售新鮮豬肉與加工品。記者徐白櫻／攝影

高雄市大寮區仁允牧場由資深豬農林和仁帶著兩個兒子一起打拚，不僅取得牧場生產履歷認證，還在鄰近市場打造密閉式冷氣房肉舖，另闢生產線出產香腸、肉鬆、豬肉條等加工品，比同業高出二、三成的售價能被消費者接受，不怕萊豬來台叩關。

高雄養豬協會前理事長林和仁從民國71年開始養豬，目前豬隻規模約為1500頭上下，兩個兒子協助父親管理養豬事業，主要負責大樹九曲堂市場內的直營門市。位於市場內的肉舖窗明几淨，而且還打造密閉式空間給豬肉吹冷氣，攤架上沒有血水溢流畫面，跟傳統豬肉攤不同。

今早農委會主委陳吉仲、立委賴瑞隆、邱議瑩與邱臣遠等人參訪牧場，潔淨空間令外界印象深刻，美味香腸更讓眾人贊不絕口。

牧場二代型農林岳昌說，牧場主要利用丹麥藍瑞斯與美國杜洛克豬種進行交配，家中的豬只吃飼料與酵素，後期絕無添加藥物，也會餵豬隻吃地瓜葉，牧場出產的豬肉沒有腥味，口感讓很多人常誤認為黑豬。

仁允牧場的豬肉售價平均比其他養殖場多出二至三成，許多消費者情願多付錢購買具備產銷履歷的安全豬肉。對於美國含萊克多巴胺的美豬即將開放來台，林家父子三人對於自家牧場的豬肉很有信心，絲毫不怕競爭。

林岳昌說，台灣本地國產豬肉絕對有競爭力，怕的是加工肉部分較難掌控源頭，希望政府落實產地標示，還要加強稽查與提高罰則。

仁允牧場場地潔淨，豬隻依據不同成長階段安排住處。記者徐白櫻／攝影
仁允牧場場地潔淨，豬隻依據不同成長階段安排住處。記者徐白櫻／攝影
林和仁（右一）精力旺盛，向農委會主委陳吉仲（左二）介紹自家養豬方式與規模。記者徐白櫻／攝影
林和仁（右一）精力旺盛，向農委會主委陳吉仲（左二）介紹自家養豬方式與規模。記者徐白櫻／攝影

美豬 美牛

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