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拜登政府新上台 學者籲重啟萊豬談判

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

「總統換拜登，民進黨政府應重啟萊豬談判！」台中市卓越青工總會9日召開記者會，東海大學政治系教授潘兆民提出民調指出，台中市民高達55.1%的民眾不支持進口萊豬，僅19.5%支持，他建議中央與拜登重啟談判。國民黨市黨部主委林敏霖則表示，將號召市民參加22日抗議活動，要求民進黨政府重視民意。

潘兆民表示，9月份進行的這一民調也表示，有66.4%的市民也贊同市政府落實食安自治條例「豬肉瘦肉精零檢出」的政策，且不分藍綠市民，都有過半數支持；對於中央可能宣告台中市食安管理自治條例「豬肉瘦肉精零檢出」的條文無效，也有62.7%的民眾不認同。

「中央應與拜登美國新政府重啟談判。」潘兆民認為，美國一再以人權民主為施政優先政策，還卻漠視台灣人民的健康人權；且中國大陸、歐盟都拒絕萊豬進口，雖然美國會要求貿易對手進口農產品，但中國大陸可以開放美豬，卻堅決不開放有萊劑的美豬，台灣為何要照單全收、以人民健康換取政治利益！

林敏霖更指「民進黨政府是以人民健康換取個人及政黨私利」，根本心中沒有台灣人民與國家利益。市黨部將號召台中市民意代表、議員等率同支持者，前往參加22日反萊豬進口大遊行。民進黨政府開放美豬進口，完全沒有談判，連豬肉臟等都同時開放，不但違反民意，簡直是欺騙行為。

對於能否重與美國政府談判？潘兆民和金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘分析，拜登較川普溫和且合理，國際貿易談判又不是只能一面倒的無條件接受；依據國民健康訴求、以及其他國家也並不接受含萊劑美豬進口為合理的理由，拒絕萊豬的進口應是可以與拜登政府再重啟談判的。

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