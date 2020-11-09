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我6成反萊豬 藍營號召1122上街頭

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「近6成民眾認為蔡政府應暫緩萊豬進口！」國民黨9日公布美國大選結果出爐後最新的國內民調，指出近6成民眾支持暫緩萊豬進口，號召全民11月22日上凱道，讓蔡政府正視民意，並直批，蔡政府近期被美國媒體點出，在美國大選期間曾出現獨厚共和黨（川普）行為，使未來美中台關係發展蒙上陰影。

6成盼萊豬緩進口

「近6成民眾希望暫緩萊豬進口。」文傳會主委王育敏引用民調資料表示，面對美國大選後對外交政策的調整，有高達57.5%民眾認為台灣應暫緩開放明年萊豬進口，僅19.5%民眾持反對意見，不知道則有23%。經交叉分析比對，受訪的泛綠民眾中，也有48.2%表達認同。

王育敏指出，對於英國金融時報認為「台灣開放萊豬進口，還是很難換到台美自由貿易協定（FTA）」，有高達49.9%民眾認同，僅20.2%民眾不認同，29.9%民眾則回不知道。經交叉分析比對，受訪的泛綠民眾中，也有42.1%表達認同。

國際事務部主任李大中指出，蔡總統8月底突然宣布要在明年1月1日開放萊豬，事前並未對產業界說明、召開公聽會等，而這時候也已接近美國總統大選，讓人質疑蔡政府是在做球給川普陣營。

民進黨押寶明顯

王育敏表示，美國華盛頓郵報日前以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料蔡政府在今年520總統就職典禮前，幕僚在剪輯美方賀詞影片時，竟大刪民主黨人士的祝賀篇幅，大增共和黨籍眾議員如游賀(Ted Yoho)等人的片段，「因而引發民主黨人士的不悅，事後還跟民主黨致歉。」；「這就是蔡政府選邊站的鐵證！」王育敏說。

「11月2日，我國駐美代表處竟然轉貼第一夫人梅蘭妮亞替川普助選的貼文，1小時後才刪除！」王育敏點出，民進黨中常委蔡易餘、黃承國4日戴著「川普口罩」出席民進黨中常會；大選結果尚未出爐，民進黨籍桃園市議員王浩宇於臉書要大家「認清事實：美國總統是川普」等，種種押寶行為顯而易見，呼籲蔡政府應想辦法修補與民主黨的關係，而不是用網軍轉移焦點，硬凹為在野黨帶風向。

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