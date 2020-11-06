含萊劑美牛早開放 陳時中：不開美豬會遭質疑

衛福部長陳時中說，開放含萊克多巴胺美豬有必要性，因台灣早在101年就開放含萊劑美牛，風險一致下會遭質疑台灣憑什麼不開放美豬；且說鼓勵業者自主標示產品不含萊劑，有助銷售。

政府決定放寬含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口引發爭議，社會也抗議聲浪不斷；「大雲時堂」節目今晚釋出衛生福利部長陳時中日前接受主持人李四端採訪內容，再度闡述開放萊豬的必要性和政府把關安全性。

陳時中說，台灣加入世界貿易組織（WTO）起就是承諾自由貿易市場，大家都在這個帽子底下協商，也都怕被說製造貿易障礙。以前認為萊克多巴胺不安全而禁止進口；但台灣在民國101年就開放美牛可含萊克多巴胺，每天可攝食安全劑量是1微克。自此美國的貿易報告都會提到，台灣接受牛肉1微克，而在豬肉風險一樣，「台灣憑什麼不開？」

陳時中表示，含萊劑牛肉已經開放8年，全世界也沒有看到任何一個食安的問題，因此考慮與美國經貿關係維持更好就來開放萊豬。接下來就是顧好安全、做好標示。

但外界質疑，為什麼不能直接標出產品不含萊克多巴胺；陳時中說，標示原產地就已經讓很多地方覺得是不必要的障礙，但標示原產地並不是歧視，而是食品履歷，大家都在做，因此也沒話說。

陳時中說，但如果要標示到殘留的用藥，問題就很大，動物殘留用藥就有1500多種，農藥殘留7000多種，如果劑量不管制，每一樣都有毒，但都有安全劑量，安全劑量以下都是安全的；要如何特別選萊克多巴胺來標示，難道萊克多巴胺比其他毒嗎，並沒有，而是劑量的問題。

李四端說，何不就先要求標示萊克多巴胺含量，消弭社會爭議；陳時中說，「我也很想」，但施政衡平性很重要，很難因為為了讓民眾安心就先公布萊克多巴胺，廠商可能就會抗議，為什麼其他的不用標，馬上就會遇到困難。

陳時中表示，現在就是鼓勵業者自主標示，自主標示沒問題，但政府強制規定有問題。如果業者能把產品履歷做好，為了商業利益，也會增加民眾購買誘因，或會認為沒標示的可能就有萊劑。為了商譽，鼓勵廠商自主標示。