影／反萊豬公投聽證衛福部論容許量 林為洲：聽不下去
中選會今(6)日就國民黨立委林為洲提出的反對瘦肉精豬肉進口公投舉行聽證，出席的學者認為，開放進口攸關國人健康，因此也算重大政策，是適格的公投。會中衛福部次長薛瑞元指出，台灣每年每人平均食用3公斤的美牛，而美豬只有0.49公斤，不太應該說美牛比美豬安全。對此反瘦肉精豬肉公投案領銜人林為洲怒批，你應該說現在全台灣吃萊豬的，沒有半個人吃得到，所以萊豬對國人影響完全是零，因為還沒開放啊，「我真的無法聽下去」。
衛福部次長薛瑞元表示，從毒物學角度來看，在民國101年美牛開放時，資料比現在更少但仍開放。目前依據CODEX的標準訂出安全容許量，在反瘦肉精豬肉進口公投理由書中提到，國人每年食用豬肉37.3公斤，牛肉少於10公斤，依統計每人每年食用牛肉平均為6.41公斤，但美牛市場占有率45.9%，美豬只有1.3%，所以台灣每年每人平均食用3公斤的美牛，而美豬只有0.49公斤，如果在安全容許量範圍之下，不太應該說美牛比美豬安全。
對此，領銜人林為洲怒批，覺得有點不可思議，衛福部是幫民眾確保食安的部會，提出的推論竟是用現在的數字，說國人現在很少吃美豬，吃外國的牛肉比較多，所以將來豬肉如果進口同樣的比例，對國人健康影響是小於吃牛肉的，「完全無法接受這個說法」。現在沒有開放當然吃得少，你應該說現在全台灣吃萊豬的，沒有半個人吃得到，所以萊豬對國人影響完全是零，因為還沒開放啊，「我真的無法聽下去」。
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