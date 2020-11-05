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民眾黨「標萊豬」連署達標 要求蔡政府謙卑面對民意

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團上午舉行「標萊豬連署達標 政府請回答」記者會，邀請國發會和食藥署代表出席，總召賴香伶（右）對主管單位提出三問，希望主管單位慎重對待民意，不要想以拖待變。記者邱德祥／攝影
民眾黨團上午舉行「標萊豬連署達標 政府請回答」記者會，邀請國發會和食藥署代表出席，總召賴香伶（右）對主管單位提出三問，希望主管單位慎重對待民意，不要想以拖待變。記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨及台灣民眾黨立院黨團聯合發起的「標萊豬、護食安」連署活動，要求標示「萊豬」、新增特定貨號、再製品需加註萊豬添加物等3大訴求，線上連署25天已達到5000門檻。民眾黨立委賴香伶、張其祿表示，要求政府應於二周內回應民意，在萊豬進口政策上能做到「源頭管理、明白標示」，為民眾確切把關食安。

賴香伶說，近日綠委在立院教文委員會強硬否決在野黨要求「膳食業者應在書面契約聲明，未提供乙型受體素」提案，由此證明執政黨至今，仍想藉國會多數的優勢強行通過；如今提案已經連署達標，權責機關要正視民意，不要再以拖待變，不然也會令外界強烈質疑蔡英文總統、行政院長蘇貞昌「最會溝通」、「最會做事」政府的說法。

國發會資管處副處長莊明芬表示，這次「標萊豬、護食安」提案在「公共政策網路參與平台」連署達標，按照國發會該平台實施要點的規定，在工作日二週內權責機會有具體回應，屆時所有參與連署的民眾，都會收到系統發出正式回應的連結，所以大家都可以看到權責機關衛福部食藥署處理的結果。

民眾黨呼籲，如今已經集結民意、連署達標，請政府謙卑地正面回應，22日民眾黨也會參與民間團體主辦的「秋鬥」反萊豬遊行，走上街頭，再次重申在科學証據不充分、民眾溝通不完備的情況下，反對貿然進口萊豬。

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