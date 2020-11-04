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因應萊豬進口 北市教育局訂學校管理工作守則

中央社 / 台北4日電

因應萊豬及美牛進口鬆綁，台北市教育局訂定學校因應進口肉品管理工作守則，包含營養午餐、熱食部納入相關契約、廠商登錄食材來源等，若專案查核發現不實，將裁罰並公告名單。

台北市教育局表示，因應明年1月起中央政府將開放含有萊克多巴胺的豬肉，以及30個月齡以上的美國牛肉輸入進口，為降低學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心食用風險及加強肉品來源安全管理，訂定「台北市各級學校暨教育機構因應進口肉品管理工作守則」。

工作守則有4大要項，首先營養午餐、熱食部契約納入國產豬肉牛肉之規範；其次，應於學校廚房、廠商廚房、合作社及熱食部張貼肉品產地標示為台灣。

此外，學校督促廠商每日至「校園食材登錄平臺」登載午餐食材來源，並建立自主檢核機制，查核廠商廚房、學校廚房、熱食部是否已於明顯處標示肉品原產地為台灣、菜單是否標示肉品原產地為台灣、廠商是否建立食材來源名冊、廠商是否每學期至少提供1次肉品自主檢驗報告、代訂餐點是否保留提供訂購之單據、造冊留存並公告讓家長查詢等。

教育局表示，將進行校園場域專案查核，私立幼兒園、短期補習班及兒童課後照顧中心部分，也將另結合定期、不定期稽查作業，加強宣導並實地查察各場域是否落實。

若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰，教育局也將公告廠商名單，作為各校續約或招標的重要參據。

教育局表示，未來將配合中央與北市規定，持續滾動式修正工作守則內容，及修訂午餐契約範本，如新增肉品違規使用的相關評選項目或提高評分比重等，讓師生家長都放心。

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