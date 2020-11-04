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北市議會藍綠爭吵聲中 萊豬增列罰則表決通過
台北市議會國民黨團因提案修正台北市食品安全自治條例，增列第17條之1處罰條款，販售萊豬可處新台幣6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，議會今天排進二讀會審議，上演表決戰，國民黨因甲級動員，加上新黨、部分無黨籍議員投贊成票，以34：11，2票棄權，表決通過，將送行政院核定。
第17條之1原本上周三進大會討論，但民進黨和部分無黨籍議員技術性杯葛，審法案前離場，最後因在場議員人數不足，主席只好宣告散會。本周再戰，民進黨研議戰略，決定將美牛納入修法。
下午在二讀會時，由民進黨黨團幹事長王閔生提出修正動議，將販售萊豬可處新台幣6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，改為販售含萊劑的肉品，可處新台幣6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，但遭國民黨反對。
大會先針對王閔生所提修正動議進行表決，民進黨人數不敵遭封殺，接接再進行表決，通過國民黨團所提的第17條之1處罰條款。
王閔生指出，國民黨只針對美豬，不針其他肉品把關，顯示是政治動作，應該給予譴責。國民黨議員王欣儀反批，9條之一當初是議會三讀通過的，民進黨現在竟然說譴責，昨是今非，雙重標準。 民進黨議員鍾佩玲投棄權權，但她解釋，是顯示器顯示錯誤，她不是想投棄權權。
另外，針對今天大會進行表決的投票，無黨籍議員林亮君也發出聲明，代表北市議會改革政團說明，台北市議會針對「臺北市食品安全自治條例」修法進行表決，國民黨團的提案係針對「萊豬」販售的禁止與處罰。
台北市議會改革政團認為，國民黨團的提案出於政治操作，市法規不該倉促修改，應回歸肉類食品安全如何管理進行討論，因此本政團反對國民黨團提出的市法規修正案。
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