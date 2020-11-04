聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市反瘦肉精「檢出將罰6到10萬」 民進黨團批：政治操作
台北市食安自治條例修正案今天三讀，增訂萊豬罰則。北市販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，民進黨團則表達遺憾。
民進黨團幹事長王閔生批評，難道國民黨只擔心市民吃到含瘦肉精豬肉，卻不在意市民可能會吃到當初由馬英九拍版通過進口、含瘦肉精的牛肉嗎？民進黨團建議以「所有肉品」取代國民黨提案的單項「豬肉」，國民黨竟然是反對到底？
王閔生說，國民黨提出的修正案，僅單單針對「豬肉驗出乙型受體素者」去新增罰則，但台北市肉品安全不應只侷限在單一肉品，可見國民黨的提案並非是為了台北市民著想，市民的食安，對國民黨來說就只是政治操作的工具而已。
王說，國民黨顯然早就把台北市食品安全自治條例當成政治工具，所以才把民進黨的修正動議看做是洪水猛獸。在此，台北市議會民進黨團表達最大的遺憾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言