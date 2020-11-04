北市反瘦肉精「檢出將罰6到10萬」 民進黨團批：政治操作

台北市食安自治條例修正案今天三讀，增訂萊豬罰則。北市販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，民進黨團則表達遺憾。

民進黨團幹事長王閔生批評，難道國民黨只擔心市民吃到含瘦肉精豬肉，卻不在意市民可能會吃到當初由馬英九拍版通過進口、含瘦肉精的牛肉嗎？民進黨團建議以「所有肉品」取代國民黨提案的單項「豬肉」，國民黨竟然是反對到底？

王閔生說，國民黨提出的修正案，僅單單針對「豬肉驗出乙型受體素者」去新增罰則，但台北市肉品安全不應只侷限在單一肉品，可見國民黨的提案並非是為了台北市民著想，市民的食安，對國民黨來說就只是政治操作的工具而已。

王說，國民黨顯然早就把台北市食品安全自治條例當成政治工具，所以才把民進黨的修正動議看做是洪水猛獸。在此，台北市議會民進黨團表達最大的遺憾。