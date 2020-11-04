北市食安修法三讀過關 豬肉檢出瘦肉精將罰6到10萬

萊豬大戰，台北市議會今天下午上演萊豬攻防大戰。國民黨團今祭出甲級動員，挟過半人數優勢，北市食安自治條例修正案三讀。根據北市食安自治條例規定，北市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素(瘦肉精)，販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰。

國民黨團書記長陳重文表示，北市食安自治條例三讀後，因還要送市府、再送行政院核定，陳說，行政院一定會打北市的槍，但國民黨團也已經做好釋憲準備。

台北市食安自治條例今天修法闖關，繼上次大會，民進黨團及部分無黨籍議員以退席方式技術性杯葛修法後，國民黨團今祭出甲級動員，民進黨團則是提出修正動議攻防，民進黨團幹事長王閔生提修正動議，要求除豬肉外，應將所有肉品檢出瘦肉精納入罰則，遭國民黨議員王欣儀、秦慧珠等質疑，民進黨團不提自己版本，所提修正動議也無對應條文，最後大會採表決被否決。

國民黨團書記長陳重文表示，北市議會是法制單位，國民黨團反對的不是納入所有肉品，而是反對民進黨團提出的修正動議，民進黨團修正動議並沒有法條罰則的相對應，批評民進黨提案根本是「竹篙湊菜刀」。

民進黨團幹事長王閔生則質疑，國民黨團所提修正案，要求豬肉不得檢出瘦肉精可以處罰，但若為民眾健康，應將所有肉品納入都不得檢出，難道民眾不能吃瘦肉精豬肉，就能吃瘦肉精牛肉？

王閔生說，前總統馬英九於2012年時，開放美牛可以含瘦肉精，難道民眾不能吃瘦肉精豬肉，就能吃瘦肉精牛肉？尤其馬在2012年開放美牛後，美牛進口已經從一點八萬噸增加到六點八萬噸，這不是政治操作嗎？國民黨要以政黨對抗，這是台北市民之福？

陳重文反批，民進黨現在用的方法與手段，都是嘴巴、論述上，都支持學校不要有萊豬，不過行為上，民進黨不僅有推延戰術，還令人質疑是受了黨中央的壓力，這次國民黨團為了幫民眾健康把關，除豬肉瘦肉精零檢出還增訂罰則，但民進黨卻是從中央到地方政治操作。