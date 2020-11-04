快訊

評／極化之國，騷動的民粹主義——美總統大選之後

川普白宮演說：準備勝選 將請最高法院下令停止計票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市食安修法三讀過關 豬肉檢出瘦肉精將罰6到10萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨團今祭出甲級動員，挟過半人數優勢，北市食安自治條例修正案三讀。記者林麗玉／攝影
國民黨團今祭出甲級動員，挟過半人數優勢，北市食安自治條例修正案三讀。記者林麗玉／攝影

萊豬大戰，台北市議會今天下午上演萊豬攻防大戰。國民黨團今祭出甲級動員，挟過半人數優勢，北市食安自治條例修正案三讀。根據北市食安自治條例規定，北市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素(瘦肉精)，販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰。

國民黨團書記長陳重文表示，北市食安自治條例三讀後，因還要送市府、再送行政院核定，陳說，行政院一定會打北市的槍，但國民黨團也已經做好釋憲準備。

台北市食安自治條例今天修法闖關，繼上次大會，民進黨團及部分無黨籍議員以退席方式技術性杯葛修法後，國民黨團今祭出甲級動員，民進黨團則是提出修正動議攻防，民進黨團幹事長王閔生提修正動議，要求除豬肉外，應將所有肉品檢出瘦肉精納入罰則，遭國民黨議員王欣儀、秦慧珠等質疑，民進黨團不提自己版本，所提修正動議也無對應條文，最後大會採表決被否決。

國民黨團書記長陳重文表示，北市議會是法制單位，國民黨團反對的不是納入所有肉品，而是反對民進黨團提出的修正動議，民進黨團修正動議並沒有法條罰則的相對應，批評民進黨提案根本是「竹篙湊菜刀」。

民進黨團幹事長王閔生則質疑，國民黨團所提修正案，要求豬肉不得檢出瘦肉精可以處罰，但若為民眾健康，應將所有肉品納入都不得檢出，難道民眾不能吃瘦肉精豬肉，就能吃瘦肉精牛肉？

王閔生說，前總統馬英九於2012年時，開放美牛可以含瘦肉精，難道民眾不能吃瘦肉精豬肉，就能吃瘦肉精牛肉？尤其馬在2012年開放美牛後，美牛進口已經從一點八萬噸增加到六點八萬噸，這不是政治操作嗎？國民黨要以政黨對抗，這是台北市民之福？

陳重文反批，民進黨現在用的方法與手段，都是嘴巴、論述上，都支持學校不要有萊豬，不過行為上，民進黨不僅有推延戰術，還令人質疑是受了黨中央的壓力，這次國民黨團為了幫民眾健康把關，除豬肉瘦肉精零檢出還增訂罰則，但民進黨卻是從中央到地方政治操作。

美豬 美牛 瘦肉精 北市 萊豬

延伸閱讀

為何讓含瘦肉精美豬進來？柯文哲：有問小英她沒回答

相關新聞

北市食安修法三讀過關 豬肉檢出瘦肉精將罰6到10萬

萊豬大戰，台北市議會今天下午上演萊豬攻防大戰。國民黨團今祭出甲級動員，挟過半人數優勢，北市食安自治條例修正案三讀。根據北...

農委會台灣豬證明標章即起受理申請 高市響應

萊豬問題吵翻天，農委會為鼓勵餐飲業者使用國產豬肉，供消費者辨識肉品來源，11月起開放申請「「臺灣豬證明標章」，高雄市農業...

北市議會藍綠爭吵聲中 萊豬增列罰則表決通過

台北市議會國民黨團因提案修正台北市食品安全自治條例，增列第17條之1處罰條款，販售萊豬可處新台幣6萬元以上、10萬元以下...

北市反瘦肉精「檢出將罰6到10萬」 民進黨團批：政治操作

台北市食安自治條例修正案今天三讀，增訂萊豬罰則。北市販售萊豬將可處6萬元以上、10萬元以下罰款，可按次處罰，民進黨團則表...

影／反萊豬進口 江啟臣下動員令號召支持者到凱道怒吼

國民黨今天召開中常會，黨主席江啟臣在會中致辭時發出動員令，號召支持者與黨員一同在11月 22日下午，前往凱達格蘭大道向蔡...

因應開放美豬進口 竹市加強溯源管理與查核產地標示

因應中央開放美豬進口，新竹市衛生局今天在市議會進行具體因應措施專案報告，多名市議員關心含萊克多巴胺豬肉品對嬰幼兒等敏感族...

影／萊豬如何禁入校園 朝野立委再交鋒

校園食安議題藍綠立委今天持續在立法院交鋒，萊豬如何禁入校園各自提解方。

影／採購契約載明用國產豬 藍營轟蔡政府混淆視聽

民進黨團與教育部長潘文忠共同舉行記者會強調，將修正學校採購契約，規範採用國產肉品及加工品，無需在「學校衛生法」明定細項。...

防萊豬！學校、廠商來源標示不實 北市府：最高罰400萬

萊豬明年起開放，許多家長擔憂校園食安問題地方政府是否嚴謹把關，因此，台北市教育局訂出四大肉品管理工作守則，若廠商未標示肉...

不論美國誰當選總統 經濟部：進口萊豬政策不變

美國大選結果將出爐，經濟部長王美花表示，不管誰當選，美國對台灣的要求都一樣，因此進口萊豬的政策都不會改變，而台灣如果要國...

學校營養午餐採購契約草案 潘文忠：用萊豬就終止契約

教育部今公布「學校外定盒（桶）餐採購契約（參考範本）」草案內容，部長潘文忠強調，依規定，只要未來學校營養午餐被發現含萊豬...

防制美豬牛入校園 教部修正契約範本重點看這

行政院宣布明年1月1日起放寬美豬進口，家長團體憂孩子在校誤食，疾呼「萊豬退出校園」，在野黨立委提案修「學校衛生法」，明訂...

熱門新聞

時代力量又折損一黨主席 高鈺婷宣布辭職

陳水扁爆「蘇貞昌嫌蔡英文難相處」 蔡總統重砲反擊

台灣東洋代理新冠疫苗破局 指揮中心透露談判缺兩文件

林穎孟否認沒繳勞健保刁難生理假 助理拿證據狠打臉

「顧全大局很難？」一位基層里長心聲：時力真的完了

高鈺婷堅辭慰留無效 最具爭議的決策委員將遞補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。