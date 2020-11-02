鼓勵業者使用國產豬肉 台灣豬證明標章今起申請

為鼓勵業者100%使用國產豬肉，「台灣豬證明標章」今起開放具商業登記或稅籍登記全數使用國產豬肉的業者上網申請標章，11月第4週開始寄送標章，12月將試辦統一張貼標章。

農委會表示，為便利店家張貼或擺放至營業場所明顯處供消費者識別，農委會設計4種樣式供業者依需求選擇，共有外觀圓形直徑10cm、20cm及30cm等3種及外觀A4大小有「本店100%使用國產豬肉」文字樣式1種。

擔心標章偽冒疑慮，農委會委由財政部印刷廠利用變色油墨、局部上光、微縮文字及螢光油墨方式進行4道防偽設計，分別為輕轉標章豬鼻子會由「綠色轉紫色」、台灣圖騰「浮凸感」、臺灣豬中文字使用放大鏡可見「Taiwan Pork」字樣及紫外線照射顯現「Taiwan」字樣，提供分辨。

農委會說明，為便利具商業登記或稅籍登記店家進行標章申請，該會已建置台灣豬證明標章申請網（https://taiwanpork.naif.org.tw）提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身份確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟即可完成申請程序，經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢就近消費。