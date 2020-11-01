批萊豬槓上政院 柯P：應把話說清楚

「萊豬開放回到2個原則，就是『源頭管理』跟『明白標示』！」台北市長柯文哲1日參加活動時對31日暗酸行政院長蘇貞昌「失智」說回應，「我是說政院不要裝傻」；並強調中央說添加物有上萬種，為什麼只標萊克多巴胺？「這邏輯上都知道是鬼扯！」

說萊豬安全很奇怪

柯P因31日暗酸行政院長蘇貞昌「失智？」，遭行政院回嗆「把疾病掛在嘴邊損人不恰當」，柯文哲出席關渡國際自然藝術季開幕式時表示，一開始國人都以為是含有瘦肉精的美國豬肉進台灣，現在是全世界含有瘦肉精豬肉都可以進台灣，政府雖然堅稱沒有，但是法令只要訂在那裡，商人有利可圖就會去調整。

柯文哲說，很多事情講清楚，大家就會應付，但不要擠牙膏，「我很不喜歡台灣這種政治文化」，常常這關先混過去，如果全世界的豬肉進台灣都可以含瘦肉精，台灣本土的不可以，這就很奇怪。說萊豬是安全的，但教育部卻下令說學生不要吃、國防部說軍人不要吃，「這不是很奇怪，你不是說很安全嗎？」

應做源頭管理

柯文哲指出，源頭管理是從入境前的生產地區管理、邊境管理、入境後怎麼管理，要把流程圖畫清楚，地方政府才有辦法決定說要怎麼應付。「不會故意去搗蛋什麼啦，我也知道台灣在國際上處境困難，柯P說「美國有壓力，我們也曉得」，地方可以幫忙的都會盡量去處理，但若做不到也會舉手說這個做不到。

「我說你裝傻，就不要扯東扯西了。」柯P強調，「2014年都一起打過選戰，你們（民進黨）的宣傳手法我非常熟悉」，對於行政院發公文給地方政府，要求限期內修改零檢出萊豬，柯文哲表示，「那公文有沒有效用，先講嘛！政院是通知我們還是跟我們商量？我不曉得公文主旨、目的是什麼。」

先搞定鄭文燦

媒體追問到，行政院公文是「知會」地方政府？柯P說，「你要是知會我，那我也跟你回答，我已經看過了，就這樣，我也是看看就好。」柯P也順道嗆了桃園市政府說，等到桃園市議會都通過食安自治條例，「鄭文燦不是小英的愛將嗎？你們自已都搞不定，就不要去期待別人了！」

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