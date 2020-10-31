不懂經貿？柯文哲嗆陳吉仲：一年後有多少萊豬來台

台北市長柯文哲在臉書指出，不只是美豬，全世界要進口到台灣的豬肉，都允許萊劑。農委會主委陳吉仲則臉書回應，強調沒有全世界的萊豬都會進口台灣這件事，還嗆柯對國際貿易「一無所知」。柯文哲今表示，沒有故意要挑戰，直問陳吉仲「一年後全世界會有多少含瘦肉精的豬肉輸入到台灣，他先回答這一題。」

柯文哲表示，因為以前台灣不准萊克多巴胺，含瘦肉精的豬肉進口，如果現在因為只有美國在生產，「不過是這樣，規則只要在那裡，商人有利可圖，他就會去按照你的規則去實際做事。」

被陳吉仲狠嗆，柯文哲也砲火回擊，「所以我倒覺得是這樣，講清楚了，我們就會去因應，我就直接問那個陳吉仲，你認為一年後全世界會有多少含瘦肉精的豬肉輸入到台灣，他先回答這一題。」

柯文哲表示，面對問題是解決問題的第一步，「沒有說故意要挑戰，只要講清楚，我們想辦法，怎麼應付，到現在為止，也沒有說要去抵制或幹什麼，我覺得這就是『這些政治人物的壞習慣』，從來沒有一種比較長遠的規劃。」

另外，桃園市議會開第一槍反擊，三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類不得檢出乙型受體素，違者最高罰十萬元。柯文哲表示，「桃園市政府不是民進黨的嗎？不是民進黨在當市長嗎？」

柯文哲說，要不要民進黨黨內自己先去溝通一下，行政院長蘇貞昌跟桃園市長鄭文燦先去溝通一下。