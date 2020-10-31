萊豬笨還壞？蘇揆聽不懂 柯文哲嗆：有失智照顧系統

萊豬爭議中央地方互槓，台北市長柯文哲在臉書貼文指出，為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」？直言中央政府若不知道答案，「是笨還是壞」？行政院長蘇貞昌受訪時回應，「聽不懂他說什麼。」台北市長柯文哲竟回嗆，「我們台北市有完整的失智照顧系統。」

行政院昨（31日）公布，部縣市自治條例訂有豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素的規定，由於未來有抵觸中央法規的疑慮，因此政院及衛福部在10月26日已函請幾個直轄市、縣市陳述意見，在1個月內回覆說明，並非要求「修正」；政院也會在收到各縣市說明後，再行後續處理跟討論。

媒體試問柯市長中央有無放軟，是否政院要有後續討論？柯文哲表示，先前在會議討論，「你有聽過說，行政院秘書長之前發函給地方政府的嗎？不然你找一個先例來給我看看。」

柯文哲表示，一般來講，秘書長是幕僚單位，「他不是這樣直接發給地方政府，這個就很奇怪，所以我也會知道他在測風向」，這不是好的政治模式。

柯文哲說，做什麼事情講清楚就好，哪有說到現在為止，中央也不講清楚，「我問你啦，含瘦肉精的豬肉，盡頭到底是怎麼管理的？源頭管理怎麼做？邊境管裡怎麼做？後面進來要怎麼管理？你到底中央政府現在方法是什麼，流程圖拿給我們看，我到現在沒看到。」