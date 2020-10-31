快訊

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

我又增1新冠肺炎境外移入病例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊豬笨還壞？蘇揆聽不懂 柯文哲嗆：有失智照顧系統

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
萊豬爭議北市府發文試問中央「笨還壞」蘇揆聽不懂，柯文哲狠嗆「我們台北市有完整的失智照顧系統。」記者潘永鴻／攝影
萊豬爭議北市府發文試問中央「笨還壞」蘇揆聽不懂，柯文哲狠嗆「我們台北市有完整的失智照顧系統。」記者潘永鴻／攝影

萊豬爭議中央地方互槓，台北市長柯文哲在臉書貼文指出，為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」？直言中央政府若不知道答案，「是笨還是壞」？行政院長蘇貞昌受訪時回應，「聽不懂他說什麼。」台北市長柯文哲竟回嗆，「我們台北市有完整的失智照顧系統。」

行政院昨（31日）公布，部縣市自治條例訂有豬肉及其他相關製品不得檢出乙型受體素的規定，由於未來有抵觸中央法規的疑慮，因此政院及衛福部在10月26日已函請幾個直轄市、縣市陳述意見，在1個月內回覆說明，並非要求「修正」；政院也會在收到各縣市說明後，再行後續處理跟討論。

媒體試問柯市長中央有無放軟，是否政院要有後續討論？柯文哲表示，先前在會議討論，「你有聽過說，行政院秘書長之前發函給地方政府的嗎？不然你找一個先例來給我看看。」

柯文哲表示，一般來講，秘書長是幕僚單位，「他不是這樣直接發給地方政府，這個就很奇怪，所以我也會知道他在測風向」，這不是好的政治模式。

柯文哲說，做什麼事情講清楚就好，哪有說到現在為止，中央也不講清楚，「我問你啦，含瘦肉精的豬肉，盡頭到底是怎麼管理的？源頭管理怎麼做？邊境管裡怎麼做？後面進來要怎麼管理？你到底中央政府現在方法是什麼，流程圖拿給我們看，我到現在沒看到。」

美豬 美牛

延伸閱讀

雙北環狀線爭取經營權 柯文哲：拜託林佳龍處理

北市電動機車占比輸桃園 柯文哲指示提高

駁柯文哲交換捷運 侯友宜：環狀線3年到就收回

綠色的標線型人行道脫色髒汙 柯文哲：這是好的顏色嗎

相關新聞

萊豬笨還壞？蘇揆聽不懂 柯文哲嗆：有失智照顧系統

萊豬爭議中央地方互槓，台北市長柯文哲在臉書貼文指出，為什麼不能直接標示「萊豬」與「非萊豬」？直言中央政府若不知道答案，「...

不懂經貿？柯文哲嗆陳吉仲：一年後有多少萊豬來台

台北市長柯文哲在臉書指出，不只是美豬，全世界要進口到台灣的豬肉，都允許萊劑。農委會主委陳吉仲則臉書回應，強調沒有全世界的...

鄭文燦籲中央統一解釋萊豬 政院：會行後續處理的討論

桃園市議會昨在國民黨議員多數的情況下，順利三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類不得檢出乙型受...

不能牴觸中央 孫大千批鄭文燦角逐大位不敢得罪美國

桃園市議會審查通過食用肉類不得檢出萊劑，但是桃園市長鄭文燦表示，自治條例不能牴觸中央的立法，這是基本原則。國民黨前立委孫...

【總編開箱】出口台豬撈錢、唬國人吃萊豬 蘇貞昌好樣的

國民黨立院黨團拋「三條件」：行政院召開食安會報、查廠、不得對地方零檢出比手畫腳，若接受三條件，同意讓行政院長蘇貞昌上台施政報告。蘇揆是否照單全收尚未知數，但隨著蔡英文政府開放含瘦肉精美豬政策漸漸走進深水區，自家人質疑聲音紛至沓來，蘇貞昌與農委會主委陳吉仲這兩個月來顢頇昏聵的形象，已深入大街小巷...

陳吉仲：萊豬僅美國會進來 衛福部：他國若符合標準台灣無法禁

台北市長柯文哲多次質疑，全世界萊豬都可進口台灣。農委會主委陳吉仲昨說，開放萊克多巴胺豬肉進口，因為是最惠國待遇，整個開放...

反萊豬 藍5度杯葛蘇揆報告

反對萊豬進口，國民黨立院黨團昨天第五度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政被告，國民黨團提出「舉行食安會報、赴美查廠、不阻擋地方自...

桃園市議會禁萊豬 綠縣市第1槍

中央政府指明年開放萊豬進口，地方自治條例「零檢出」規定就無效，引發縣市反彈及反制；綠營主政的桃園和嘉縣議員都提案修正原有...

政院回應放蘇揆上台3條件 江啟臣：有無誠意一念之間

反含瘦肉精美豬進口，國民黨團今第五度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並拋要政院開食安會報、赴美國查廠與不得對地方零檢出自治條...

馬英九挨批美豬政策昨是今非 馬辦：綠營說謊臉不紅、氣不喘

民進黨政府力主開放含萊克多巴胺美豬進口遭前總統馬英九質疑，反質疑馬是昨是今非。馬辦下午發新聞稿回擊，民進黨發言人顏若芳對...

影／獎勵萊劑吹哨者！ 台中要修法檢舉有罰緩7成獎金

萊豬問題持續在各縣市發酵，台中市議會今天警消環衛業務質詢，國民黨議員陳政顯表示，目前萊豬很難防堵，建議要加強「吹哨者制度...

民進黨反擊：馬英九2012年曾說含萊劑美牛「非過不可」

針對前總統馬英九昨天連罵三聲無恥，批評民進黨政府放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口及NCC審查中天新聞台換照審查。民進黨今天在...

熱門新聞

日本宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

法國再度封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

國軍將領人事異動 澎防部指揮官呂坤修預料接府侍衛長

漢翔稱外購教練機交機同國機國造 一改過去國防部論調

悼念殉職飛官 嚴德發哽咽：3年內汰換志航F-5戰機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。