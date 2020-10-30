中市食安管理辦法增萊劑檢舉 防堵萊豬製品
含萊克多巴胺豬肉明年1月開放進口，台中市食安處現修定「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理辦法」，其中增加萊克多巴胺的檢舉項目，若檢出萊劑，依法開罰。
萊豬明年1月開放進口，對於行政院日前發函台中等多個縣市在食安自治條例規定萊克多巴胺不得檢出，要求檢討修正，台中市長盧秀燕嚴正指出，市府不會同意。
台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，萊豬問題成為關注焦點，國民黨籍市議員陳政顯指出，中央讓地方束手無策，應建立吹哨者制度，全民防堵含有萊克多巴胺豬肉。
台中市衛生局長曾梓展允諾會加強吹哨機制。台中市食安處補充說明，現正修訂「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理辦法」，增加含有萊克多巴胺等相關製品的檢舉項目，鼓勵全民監督食安，若經查屬實且開罰，罰鍰實收的70%作為檢舉獎金，目前辦法修訂中。
台中市法制局指出，食安處修訂的是「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，其中增加，經檢出含萊克多巴胺開罰的獎勵，該辦法修訂後送法制局，經市府核准後送市府法規委員會修訂後，經市政會議審議即可。
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