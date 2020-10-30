因應萊豬進口 陳其邁：查驗量增10倍

政府將開放含萊克多巴胺豬肉進口，高雄市議會今天舉行專案報告，高雄市長陳其邁回應議員質詢，他承諾爭取經費、查驗量增10倍，並在年底前盤點團膳契約及夜市肉品溯源系統。

高雄市議會上午進行「食品安全衛生管理」專案報告，無黨籍高雄市議員黃捷指出，擴大開放含萊克多巴胺肉品進口引發民眾擔憂，但高市府僅增3名稽查人員，質疑查驗肉品人力不足。她也提到，學校午餐團膳契約需修正，但明年開放進口後，已發包廠商契約恐出現空窗期。

陳其邁表示，目前一年平均查驗120件，將向中央爭取經費並以市府預算支應，補足檢驗機器和人力，增加10倍以上查驗量，檢驗量能全開足夠，也不會排擠其他檢驗業務。針對團膳契約及夜市豬肉食品溯源系統，陳其邁則允諾明年1月1日開放進口前盤點完成。

另外，高雄市議會國民黨團研擬提案修訂「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，要求不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）。親民黨市議員吳益政、國民黨市議員王耀裕也詢問，市府可否以自治條例訂定更嚴格的「零檢出」規定。

對此，高雄市法制局長王世芳回應，若是中央專管事項，地方自治條例抵觸中央法規會被宣告無效。根據憲法規定，公共衛生屬中央立法並專管事項，中央已訂定食安法，地方不能抵觸，但尊重議會提案權，市府則會看中央怎麼處理。