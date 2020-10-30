批蔡政府推萊豬可惡！馬英九：「歡迎美豬、反對萊豬」才對

民進黨政府一反過去主張，力主開放含萊克多巴胺美豬進口。前總統馬英九今天批評，民進黨政府作法不是有一點可惡，是很可惡，全世界197個國家有161個，占81%不用這種化學藥品，為什麼我們還要用？

馬英九說，明明我國已經有進口美國不含瘦肉精豬肉，把這個增加就好，他主張「歡迎美豬、反對萊豬」，這才是正確的做法。

對於民進黨批評馬英九昨是今非，馬也澄清，8年前開放的是30月齡以下美牛，那時候排除美豬，尤其是排除內臟。

對於民進黨政府發函，要求地方政府不能自訂自治條例，限制地方不得販售含瘦肉精美豬，馬英九說，根據憲法自治原則允許地方可自治事項，中央也不能把他這個權力拿掉，尤其攸關人民健康的時候，地方政府有確保縣市居民健康責任。