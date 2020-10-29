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駁牛排店關門說 黃珊珊稱北市零檢出只有豬肉

中央社 / 台北29日電
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照
台北市副市長黃珊珊。聯合報系資料照

農委會主委陳吉仲昨天發表牛排店關門說，台北市副市長黃珊珊今天表示，台北市食安條例有關零檢出對象只有豬肉，北市牛排館都依照中央檢出標準，沒有一家會關門。

多名立委昨天質詢陳吉仲，對台北市議會修訂食安自治條例，販售含萊劑美豬可裁罰的看法；陳吉仲答詢表示，若全部都不能含萊劑，可能「全部」的牛排館都要關掉，但後來改口為「2/3」牛排館會關掉。

對此，台北市議員徐巧芯上午質詢時指出，要為台北市牛排館喊冤，並問台北市長柯文哲若北市牛排館生意因此受影響，要不要替他們抗議？柯文哲回答，現在不只他會失言，陳吉仲也會失言。

黃珊珊下午在臉書（Facebook）發文表示，陳吉仲說台北市食安條例修訂如果通過，台北市所有牛排館都要關門，之後又改口有2/3牛排館會關門，其實陳吉仲「應該完全沒有做功課」。

黃珊珊說，台北市食安條例有關零檢出的對象只有豬肉，並沒有包括牛肉，所以台北市的牛排館一直都依照中央規定的檢出標準，「沒有一家會關門」，陳吉仲應快點澄清更正。

台北市政府衛生局也發布新聞稿指出，「台北市食品安全自治條例」民國105年12月13日增訂第9條之1，指「本市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素」，僅針對「豬肉製品」要求不得檢出乙型受體素，並不包含「牛肉製品」，與陳吉仲說法不符。

衛生局表示，台北市議會近期審議「台北市食品安全自治條例」修正案，針對台北市食品安全自治條例第9條之1增訂豬肉製品相關罰則。

衛生局指出，牛肉部分依當時行政院衛生署（現衛生福利部）在101年8月15日預告修正動物用藥殘留標準，並提出「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的16字政策原則，於同年9月11日公告增訂牛肉（肌肉部位）萊克多巴胺安全容許量0.01ppm。

衛生局表示，牛肉及其製品檢驗結果超出衛生福利部訂定的安全容許量，依食品安全衛生管理法第15條及第44條處新台幣6萬元至2億元。

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