藍綠委聯手逼問最大共識：沒查廠不得進一步開放美牛

立法院社福及衛環委員會聯席會議今審「動物用藥殘留標準」等案，朝野立委程序發言不斷，審議進度緩慢。其中國民黨立委蔣萬安和民進黨立委劉建國，難得有跨越藍綠的共同意見，均認為若衛福部及防檢局未能赴美查廠，就不應於元旦開放30個月齡以上之美牛。

蔣萬安提到，衛福部藐視立院於2012年兩項附帶決議內容，即嚴禁30月齡以上的牛隻及其產品進口、萊劑不得包括豬肉及豬內臟。行政部門頒佈行政命令試圖闖關，完全是視立法院於無物，藐視立院附帶決議。

根據「進口牛肉檢疫及查驗作業程序修正規定」，開放牛肉及其產品進口前，應由食藥署及防檢局組團赴出口國實地進行系統性查核，至今未做到。另外食安法第四條、第十五條都規定的很清楚，對於食安的管理要召開「食安風險評估諮議會」，衛福部9月4日所召開的卻是「食品營養及安全諮議會」。

蔣萬安主張，如果可以完成所有法定要求程序，包括開食安風險評估諮議會、實際查廠，再來談開放，如果沒有做到，就不能在明年元旦開放。

衛生福利部部長陳時中說，一定會去查廠，但是美國有些肉品工廠剛復工，擔心感染，我方會持續溝通中，希望立院考量疫情，給予彈性。農委會副主委黃金城也緩頰說，比較美國和加拿大豬價，美豬在台灣是較無競爭力的，除非把自己的價格壓到很低。

不過，對於陳時中的答案，蔣萬安表示，無法接受。

國民黨立委賴士葆反譏，去查廠有什麼問題，建議比照美國衛生部長來台方式，全副防護即可，「只是要不要做而已。」民進黨立委劉建國委婉建議陳時中，應果決回應有關查廠問題，如果因為疫情延宕查廠，「開放也應該要因為疫情而有所延宕。」