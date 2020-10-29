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民進黨成毒豬黨？ 中議會藍黨不修例

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

「台中市議會是小漢仔？」台中市議會國民黨團29日召開記者會，針對行政院發函給市政府要求修正食品安全衛生管理自治條例、萊克多巴胺零檢出的規定，議員紛紛痛責「民進黨成了毒豬黨」、議會通過的自治條例憑什麼為中央背書而修改？黨團書記長陳政顯要求，明年開始准許萊豬進口後，蔡英文與陳時中應兌現諾言，下台負責。

中央發函地方修改自治條例的公文日前曝光後，台中市長盧秀燕對外宣稱，堅決反對修改自治條例萊豬瘦肉精零檢出的規定；國民黨團29日也要求，市府一定要依據自治條例執行，不能修改自治條例、為中央的毒豬政策背書。黨團執行長吳瓊華表示，議會是自治獨立機關，憑什麼中央一紙公文就要地方配合？

吳瓊華說，除了蔡英文、陳吉仲等人反萊豬，包括前市長林佳龍、前高雄市長陳菊，過去都反對瘦肉精萊豬進口，現在都馬上翻臉、要求人民吃萊豬。張瀞分說，台中食品安全衛生自治條例是林佳龍時代通過的，現在當上中央高官，卻一句話也不說。劉士州則直言，這是「官逼民反」的政策。

李中、朱暖英、李麗華、羅廷緯等議員則稱，自治條例完全合法，根本沒有牴觸中央法令的問題；且軍方。校園都不准萊豬進入，農民不吃、連台灣豬都不吃瘦肉精，卻要其他民眾吃萊豬，簡直把百姓當成豬都不如。張瀞分更氣憤說，萊豬一開放進口，不只是美國萊豬可以進來，這樣的政策會有「報應」。

陳政顯表示，黨團全力支持市府依自治條例執法，也希望台中市選出的議員及立委，應站在民意的一方，不要只聽黨意。這件違背良心的政策，將留下歷史記錄。

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