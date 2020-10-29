侯友宜：萊豬不得進入校園 必要時永不續約

萊豬明年進口，新北市長侯友宜今天在議會宣示校園絕對零檢出，所以業者不得把萊豬賣進校園，嚴重時將永不續約。

萊豬明年元旦將進口台灣，引發國人恐慌，台中已決定禁止進入校園，甚至禁止在全台中販賣，新北市議員劉美芳在總質詢要求市長侯友宜說明新北政策。

劉美芳說，美國好萊豬明年將進口，總統蔡英文要以一紙行政命令送萊豬進入校園，台中市長盧秀燕已宣示校園和全市都零檢出，新北在爭取前瞻和國人健康面前做什麼選擇？麵包和愛情要如何選擇？

侯友宜說，已經邀請所有團膳食材業者座談 ，要求上游供應商源頭標示清楚，禁止萊豬進入新北任何校園，新北一向堅持零檢出，日後要罰得比較重，如果累犯必要時永不續約。

「健康無價」侯友宜說，「此事歸此事、那事歸那事」，他一向不苛求別人，自己要努力，也相信中央會感受大家積極建設新北市的態度。