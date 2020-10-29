蔡政府禁地方瘦肉精零檢出 國民黨：無能還拖地方下水

蔡政府以行政命令開放含瘦肉精肉品進口，各地方政府為捍衛食品安全，紛紛自訂食安自治條例要讓境內零檢出。但近日蔡政府又以兩道函文要求地方配合中央開放，國民黨上午批評，蔡政府根本是自己無能，又要拖地方下水。

國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡政府以中央位階強壓地方，不准地方自治條例訂出瘦肉精零檢出條文，專斷獨裁霸道；蔡總統曾稱自己最會溝通，但開放美豬進口這件事現在跟蔡拍桌也沒用，呼籲民眾1122上凱道大聲怒吼。

蔡總統8月28日宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬進口後，各縣市政府開始訂自治條例規範自救，但衛福部與行政院秘書長分於9月30日與10月26日發函，要求地方自治條例內容不得與開放動物用藥殘留標準牴觸，否則應配合修正。

國民黨今天批評，蔡政府的做法根本是無力擋住開放美豬壓力、保護國人健康與食安，就力擋地方政府自訂瘦肉精零檢出規範，拖地方政府一起下水。

文傳會副主委王鴻薇表示，大法官釋字第738號解釋指出，中央定的法規是最低標準，地方政府可因地制宜訂定更嚴格規範；11縣市政府自訂食安自治條例要境內肉品瘦肉精零檢出，是遵從民意，不是抵觸中央。

王鴻薇質疑，馬政府2012年要開放含瘦肉精美牛進口，當年3月14日，高雄市長陳菊與台南市長賴清德等民進黨籍6縣市首長齊聚一堂對抗中央，要求瘦肉精零檢出，為何現在自己執政卻要強壓地方吞下去？

國民黨發言人江怡臻也說，根據地方制度法，地方自訂食安自治條例從嚴規範屬自治事項，中央不應以政治性選擇干預；豬隻沒辦法選擇是否要被餵食瘦肉精，但人可以，民進黨政府應把健康還給人民。

文傳會副主委黃子哲指出，台中市2017年在民進黨籍前市長林佳龍主政下，市議會通過台中市食品衛生管理自治條例，規範肉品瘦肉精要零檢出，林當時也對此誇口，現在民進黨政府怎麼好意思把林這麼好的政績修掉？

黃子哲批評，蔡政府為開放美豬最近已有點喪心病狂，「逢零（林）必反」：地方規定要瘦肉精零檢出，中央政府就發文要求開放；民進黨立委林淑芬提案修法要讓校園食用肉品瘦肉精零檢出，民進黨也施壓力擋，居心不良。

農委會主委陳吉仲近日宣稱，地方禁用含瘦肉精美豬、牛，牛排館會倒三分之二。王鴻薇質疑，台北市2016年就訂零檢出，台中市2017年也是，台北市牛與台中市牛排館有關門？陳讓外界以為大家都賣美牛、豬，要跟牛排館道歉。