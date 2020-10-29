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只有美豬可以含瘦肉精？柯文哲：不要一直騙

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午在議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午在議會專案報告。記者楊正海／攝影

含萊克多巴胺美豬明年進口，因地方縣市訂定自治條例，要求瘦肉精零檢出，行政院昨天一度強硬要地方限期在明年元旦前修正，隨後又放軟，聲稱是函請地方「陳述意見」，並非要求「修改」自治條例。對於行政院的態度軟硬不一，柯文哲上午在議會專案報告時指出，這是測風向，對於行政院的態度，他會看看就好。「我會參考」。

柯文哲面對議員汪志冰質詢，柯說，昨天他丟出第一問題，到底是美豬可以含瘦肉精，還是全部都可以， 現在聽起來是全部都可以進來台灣，之前講的都是騙人的。

汪志冰追問柯，他在臉書曾講會上街頭？柯文哲說，有啦，但離1月1日還有時間，民進黨還是要誠實面對問題，開放所有外國豬肉都可以含瘦肉精進台灣，這又是另一個故事，這要想一下看怎麼處理。汪志冰則邀請柯文哲一起參與國民黨的反萊豬連署。

議員羅智強認為柯文哲昨天對美豬態度硬起來，柯文哲說，因行政院一開始是誤導，他一直問民眾黨立委，後來他們證實是所有外國豬都包含，這更麻煩了，因為所有豬都可以，台灣豬不可以，這很奇怪。

至於強硬有用嗎？柯文哲說，民意是這樣，可以欺騙所有人於一時，無法無法欺騙有所人、所有時間，到現在他的態度是，他知道台灣國際困難，美國豬肉進來有壓力，但要講清楚怎麼做，不要一直騙。

羅智強說，地方法令標準比較嚴是牴觸中央？有沒有干涉地方自治權，柯文哲說，像電子遊戲機管理條例，北市就比中央訂的條件嚴格，以這概念，地方訂較中央嚴格的法令，是可以的。至於會不會提釋憲？柯文哲說，須由議會提出，若議會提釋憲他會尊重。

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