炮打地方零檢出！陳吉仲：不只牛排館要關還有牛肉麵店

明年萊克多巴胺豬肉將進口台灣，全台有多個縣市擬訂定食安自治條例要求豬肉或所有肉品零檢出，農委會主委陳吉仲昨天表示，若堅持零檢出「三分之二牛排館都要關了」，他今天再度堅持立場，若地方堅持零檢出，不只牛排館要關，「牛肉麵店呢？」

立法院經濟聯席委員會今天持續審查農委會開放萊豬進口行政命令，陳吉仲今天在會前接受訪問表示，如果未來各地方政府堅持所有豬肉零檢出，「那我要請教」，現在國人吃到美國牛肉一年三公斤，且美牛幾乎都用萊克多巴胺，相較於吃到美豬的比例最多0.6公斤，「這樣是科學嗎？」

陳吉仲說，如果全部的豬跟牛都要萊客多巴胺零檢出，「我想不只牛排館，牛肉麵店呢？」他表示，還是要回到專業科學，中央跟地方要確保所有消費者食品安全，且安全容許量底下是安全的，若消費者仍有疑慮，政府最重要是把關所有豬肉跟加工品在餐飲場所、販賣場所做清楚標示，讓消費者有所選擇，才是負責任政府。