中央要求修正萊劑零檢出規定 部分縣市不認同

全國部分縣市政府自治條例規定萊劑零檢出並制定相關罰則，對此，行政院發公文指零檢出牴觸中央法規，要求在明年元旦前檢討修正，但訂出零檢出自治條例的縣市政府並不認同。

嘉義市政府今年9月議會通過修訂食安自治條例修正草案，修正內容規定萊克多巴胺零檢出，若有檢出但未超過中央安全容許量，仍要罰鍰新台幣3萬至10萬元。有關縣市衛生管理是屬於地方自治事項，嘉義市食安自治條例已送請市議會三讀通過，並依地方制度法規定，報請中央主管機關核定中。

嘉義市長黃敏惠指出，目前嘉義市食安自治條例已報請中央核定中，嘉義市不會提出修正案，期待中央能共同保護民眾健康與維護食品安全。

針對中央表示明年元旦起，地方自治條例訂定萊克多巴胺零檢出將失效，雲林縣長張麗善今天深表遺憾，她說，未來如果含有萊克多巴胺的豬肉標示不清或不實，縣府將依食安法裁罰，甚至依第52條規定，要求下架回收並銷毀。

雲林縣政府結合縣內源頭端的飼料廠、畜牧場，到後端的肉品廠、餐廳業者等成立「零瘦肉精聯盟」，透過自律公約互相約束，堅持從飼料廠到餐桌都要零檢出。

台中市依照地方自治條例規定要求零檢出，超過標準開罰3至10萬，若超過中央規定，依照食安法開罰。彰化縣有食安自治條例，規定零檢出。彰化衛生局尚無修正自治條例規劃。依據中央規定，中央母法實施後，縣市自治條例會自動失效，直接回歸母法。

南投縣政府通過的食品安全管理自治條例草案，已送縣議會審議，內容規定南投縣內的豬肉及相關製品不得檢出瘦肉精，違者開罰，不過目前尚未通過實施。嘉義縣政府則遵照中央指令。

基隆市長林右昌表示，議會已開議，若在現會期修法來不及，不過，地方自治條例若與中央牴觸，基本上沒有修法問題。

宜蘭縣府今年9月已公告「宜蘭縣飲食健康權自治條例」修正草案，要求縣內製造、加工、調配、包裝、運送及販賣的豬肉及豬肉食品等，不得檢出瘦肉精。修正草案已送縣議會審查中。

新北市長侯友宜說，新北市零檢出的自治條例草案還在議會審議中，目前堅持瘦肉精零檢出，會要求從教育體系開始都用國產豬肉不用萊豬，將全力執行。

桃園市議會提案修正食品安全管理自治條例，除販售的牛、雞、豬等所有供人食用肉類，不得檢出乙型受體素包含萊克多巴胺，並要求食品業者提供「來源證明」，昨天獲議會分組審查通過，30日將送市議會二、三讀。市長鄭文燦說，未來將把修正草案送給行政院審查，由行政院決定審查結果。

新竹縣政府目前有制定「新竹縣食品安全管理自治條例」，堅持維持零檢出，也不修改竹縣自治條例。而竹市的食品安全衛生管理自治條例和中央的標準一致，無修法必要。苗栗目前則無。

台南市食品安全管理自治條例規定豬肉製品零檢出，但無明定罰則。台南市國民黨及無黨籍議員連署增訂自治條例規定，要求違者處3萬元至10萬元罰鍰，台南市議會仍在審議中。

台南市長黃偉哲說，國家有國家的體制，體制該怎麼走就怎麼走，但是地方議會也有表達意見的權利，可當中央執政參考。

高雄市食品安全衛生管理自治條例無萊克多巴胺許可值相關條文，6名國民黨高雄市議員擬提案增訂美豬萊克多巴胺零檢出；提案連署中，最晚11月6日前向議會提案。

對行政院「自治條例不得與中央法牴觸」公文，高市議會國民黨團總召蔡武宏指出，國民黨仍會連署提案要求市府修法，因為保障高雄市民食安至為重要。

屏東縣政府表示，衛福部9月30日函令各縣市自治法規不得為較嚴格或寬鬆規定，屏東縣政府將配合中央規範，積極規劃辦理落實豬肉來源標示規定，並強化源頭控管加強查驗，維護民眾健康。

台東縣10月16日通過食品安全自治條例增訂修正條例，要求台東製造、加工及販賣的豬肉產品零檢出，違者處新台幣3萬元到6萬元罰鍰。若牴觸中央法規，會與法治科討論對策，有必要會「與中央溝通」。

花蓮、金門食品安全管理自治條例都在修訂中，內容都要求豬肉零檢出。花蓮縣府表示，若未來中央規範出爐，地方權責不能跨越中央，「僅能依照中央規定辦理」。但金門縣府則喊出，不排除聲請釋憲維護地方自治。

連江縣政府表示，地方自治條例不得牴觸中央相關法規，因此，後續將研議在不牴觸中央法規的前提下，採取適當的措施及宣導，讓鄉親能多所選擇，保障鄉親的健康 。