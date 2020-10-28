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萊豬爭議 柯文哲：中央蓄意欺騙 連他都不排除上街頭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡表示，柯文哲接受媒體專訪時提到，若政府是要開放所有外國含瘦肉精豬肉進口，這就是存心欺騙，連他都不排除走上街頭。記者林麗玉／攝影
北市府發言人陳智菡表示，柯文哲接受媒體專訪時提到，若政府是要開放所有外國含瘦肉精豬肉進口，這就是存心欺騙，連他都不排除走上街頭。記者林麗玉／攝影

蔡政府明年將進口含瘦肉精美豬來台。台北市長柯文哲今受訪表示，中央說標示美國產地就可以....根本就是誤導，「資訊不透明、不對等下，台北市政府不會自己去修法。」柯文哲接受蘋果日報專訪更提到，若政府是要開放所有外國含瘦肉精豬肉進口，這就是存心欺騙，連他都會走上街頭。

台北市政府發言人陳智菡表示，市長柯文哲昨天接受媒體專訪時提到，對於開放萊豬進口，中央政府不管從蔡英文總統、農委會主委陳吉仲、或衛福部長陳時中，政府官員在立院回應民眾，都表示只要看清楚產地，不想買含萊克多巴胺豬肉，只要不要買美豬就好，但柯文哲認為這是蓄意欺騙。

陳智菡說，因為事實根本不是如此，因為根據動物用藥條例的標準，其實是所有含萊克多巴胺豬肉全面進口，所以柯文哲認為，過去中央的說法就是蓄意欺騙，若蓄意欺騙，給地方不透明的資訊，還要求地方修自治條例，這是非常不合理，柯文哲才說，連他都不排除走上街頭。

至於北市府是否提釋憲？陳智菡說，目前台北市的食安自治條例準備二讀，等三讀通過後，就會送到行政院中央備查，但現在中央說，自治條例與中央法規扞格，中央就是不要讓地方的自治條例過。接下來的是否釋憲，由於地方的自治條例立法權在議會，所以釋憲與否，主導權在台北市議會，若議會要求釋憲，北市府會尊重議會。

陳智菡表示，北市府也具體要求中央，一定要做好源頭管制，不做好，卻要地方要用很多人力物力稽查，根本是浪費人物力。另外，中央也要講清楚，到底是要開放美國的萊豬？還是所有的進口萊豬？北市府具體要求中央講清楚，具體做好源頭管理。

柯昨天也說，萊豬只要再賣出前停藥三天，就不會有殘留問題，中央要做好具體規範，不要都推給地方。

美豬 美牛 柯文哲

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