拒吃萊豬 新竹縣實施「零檢出、要標示、設專區」

萊豬明年開放進口，新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府為捍衛民眾健康、落實食安政策，將實施「零檢出、要標示、設專區」，國中小營養午餐也特別要求使用國產豬肉，並保護豬農的權益，確保豬價維持在每公斤65元以上，盼民眾支持。

楊文科表示，面對含瘦肉精美國豬肉進口，縣府堅持要零檢出、要標示、設專區。新竹縣在「食品安全管理自治條例」第6條已明文規定，瘦肉精一律「零檢出」；未來在新竹縣所販售的美豬及美牛，將嚴格落實「食安法」所規定的「要標示」；縣府也將依新竹縣「食安安全管理自治條例」第7條規定，要求販售業者「設置販售專區」，供民眾辨識選擇。違反規定者，將依同法第15條，處以6至10萬罰鍰，並得按次處罰。

楊文科也強調，絕不容許含瘦肉精美國豬肉進入校園，為確保肉類加工品如火腿、貢丸、水餃、肉包等的安全，團膳廠商需提供源頭資料或乙型受體素檢驗報告，如無法溯源則一律排除食用。另外，也將在「校園食材登錄平台」，新增必填豬牛肉食品原產地，確保校園肉品為國內生產。

新竹縣養豬協會理事陳進裕也說，協會的養豬理念堅持無藥物殘留、無瘦肉精，針對政府開放進口萊豬，他們站在反對的立場，強烈要求要標示清楚，這是保護產業及國人健康的最後底線，否則將抗爭到底。

衛生局長殷東成表示，衛生局將加強源頭管理，針對紐澳美加肉品輸入業者追溯追蹤管理、增加流通市場肉品抽驗，尤其是校園午餐成品、半成品，會特別加強抽檢。此外，衛生局也將查核公共飲食場所的豬肉、牛肉產地標示，每月將肉品檢驗結果公告在衛生局網頁，並運用社群網站，鼓勵民眾檢舉未符規定的業者。

農業處表示，為讓豬農不受影響，將進行產銷調節，確保豬價維持在每公斤65元以上，並推動豬隻死亡強制保險、輔導及協助養豬場提高育成率及各項設備更新，加強市售農產品產銷履歷及CAS標章查核及養豬場自配戶飼料抽樣檢驗，輔導新竹肉品市場辦理屠宰場現代化升級等。