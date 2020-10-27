快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒吃萊豬 新竹縣實施「零檢出、要標示、設專區」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
萊豬明年開放進口，新竹縣政府為捍衛民眾健康、落實食安政策，將實施「零檢出、要標示、設專區」。記者陳斯穎／攝影
萊豬明年開放進口，新竹縣政府為捍衛民眾健康、落實食安政策，將實施「零檢出、要標示、設專區」。記者陳斯穎／攝影

萊豬明年開放進口，新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府為捍衛民眾健康、落實食安政策，將實施「零檢出、要標示、設專區」，國中小營養午餐也特別要求使用國產豬肉，並保護豬農的權益，確保豬價維持在每公斤65元以上，盼民眾支持。

楊文科表示，面對含瘦肉精美國豬肉進口，縣府堅持要零檢出、要標示、設專區。新竹縣在「食品安全管理自治條例」第6條已明文規定，瘦肉精一律「零檢出」；未來在新竹縣所販售的美豬美牛，將嚴格落實「食安法」所規定的「要標示」；縣府也將依新竹縣「食安安全管理自治條例」第7條規定，要求販售業者「設置販售專區」，供民眾辨識選擇。違反規定者，將依同法第15條，處以6至10萬罰鍰，並得按次處罰。

楊文科也強調，絕不容許含瘦肉精美國豬肉進入校園，為確保肉類加工品如火腿、貢丸、水餃、肉包等的安全，團膳廠商需提供源頭資料或乙型受體素檢驗報告，如無法溯源則一律排除食用。另外，也將在「校園食材登錄平台」，新增必填豬牛肉食品原產地，確保校園肉品為國內生產。

新竹縣養豬協會理事陳進裕也說，協會的養豬理念堅持無藥物殘留、無瘦肉精，針對政府開放進口萊豬，他們站在反對的立場，強烈要求要標示清楚，這是保護產業及國人健康的最後底線，否則將抗爭到底。

衛生局長殷東成表示，衛生局將加強源頭管理，針對紐澳美加肉品輸入業者追溯追蹤管理、增加流通市場肉品抽驗，尤其是校園午餐成品、半成品，會特別加強抽檢。此外，衛生局也將查核公共飲食場所的豬肉、牛肉產地標示，每月將肉品檢驗結果公告在衛生局網頁，並運用社群網站，鼓勵民眾檢舉未符規定的業者。

農業處表示，為讓豬農不受影響，將進行產銷調節，確保豬價維持在每公斤65元以上，並推動豬隻死亡強制保險、輔導及協助養豬場提高育成率及各項設備更新，加強市售農產品產銷履歷及CAS標章查核及養豬場自配戶飼料抽樣檢驗，輔導新竹肉品市場辦理屠宰場現代化升級等。

美豬 美牛 楊文科

延伸閱讀

林佳龍視察竹縣峨眉 宣布投入3億串連峨眉湖環湖步道

2021年台灣經典小鎮曝光 林佳龍透露新竹縣峨眉鄉入選

竹縣警察局竹北、新埔及橫山3分局長異動 今交接典禮

好事成雙！ 新竹縣在地企業同天捐贈復康巴士

相關新聞

萊豬將進口台灣 侯友宜：呼籲不吃、查到就重罰

政府預計明年開放萊克多巴胺美豬進口，新北市議員李翁月娥今在議會指出，全世界160國家拒絕美國瘦肉精，難道台灣人比較細漢，...

萊豬明年進口 謝龍介：買來送邦交國、不進國內市場

國民黨台南市議員謝龍介和民進黨台中市議員謝志忠今天在聯合新聞網UDN直播下，聊到台南和豐原名產，也提到明年美豬要進口看法...

拒吃萊豬 新竹縣實施「零檢出、要標示、設專區」

萊豬明年開放進口，新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府為捍衛民眾健康、落實食安政策，將實施「零檢出、要標示、設專區」，國中小營...

影／擋蔡英文萊豬國情報告 民進黨團：蘇揆給問滿問飽也不問

國民黨立院黨團要蔡總統到立院國情報告開放含瘦肉精美豬政策與要求蔡總統對開放美豬政策道歉兩議決案，上午再於立院闖關，但在執...

醫藥師反萊豬 曝醫界對萊豬有疑慮卻噤聲

美國含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉明年將開放進口，醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠今在立法院舉行記者會，質疑醫界很多人對萊豬...

國民黨提蔡英文到立院國情報告 今表決遭民進黨反對

對於進口含有瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口議題，國民黨要求請蔡英文總統前往立法院進行國情報告，今天在院會表決中遭到民進...

美國萊豬進口 台灣民意基金會民調：六成民眾反對

台灣民意基金會今天公布民調，在是否贊成蔡政府開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口的問題中，有有三成三基本上贊成，但有六...

【即時短評】開放萊豬程序不正義 如何讓國人服氣

政府無預警的公部開放萊克多巴胺豬肉進口，公聽會終於在立法院經濟委員會召開，在野黨要求「農委會修正101年9月7日農防字第...

肉品進口邊境查驗 台北港竟只配2人

萊豬進口議題延燒，立法院社福衛環委員會昨天赴台北港，考察國內肉品進口相關邊境查驗機制及措施落實狀況。國民黨籍召委蔣萬安表...

萊豬雜碎 陳保基籲貨號管理

政府將開放萊豬全豬進口，農委會不斷對外宣稱萊劑美豬進口量少，但忽略我國從美國一年進口一點九萬公噸豬雜碎。立法院昨進行相關...

冷眼集／萊豬公聽會只是過場 蔡政府蠻幹霸道

政府無預警宣布開放萊克多巴胺美豬進口，農委會隨即公告相關行政命令，儘管備查改審查，先公聽再審查，但蔡政府程序不正義，作法...

萊豬公聽會 3任農委會主委交鋒

政府預計明年開放萊克多巴胺美豬進口。立法院昨為此舉辦農委會相關修法公聽會，兩位前主委林享能、陳保基和現任主委陳吉仲言詞交...

熱門新聞

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

中國抽砂船包圍馬祖海域 密密麻麻畫面曝光

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

影／謝龍介今跳河履行承諾 要NCC中天案緊急煞車

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。