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開放萊豬犧牲台農 民團要陳吉仲下台

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「經濟部長不懂WTO運作規則，農委會主委更在萊豬議題上失信於民！」民間反瘦肉精毒豬聯盟26日開記者會抨擊，經濟部長王美花說增列萊豬貨號會遭WTO挑戰的說法，顯示對WTO的了解很皮毛；而農委會開放萊豬犧牲台灣農業，主委陳吉仲昨是今非的標準、立場錯亂，不配擔任農政首長。

王美花不懂WTO

律師黃維幸指出，WTO中的動植物防疫檢疫措施（SPS）協定要求檢驗等措施，包括禁止進口，必須基於科學證據及風險評估，「但SPS及CODEX都允許各國制定更為嚴格的標準。」依SPS協定所採的措施必須有科學證據支持，台灣在不違反其他規定下，可以憑藉所做的科學證據及風險評估，像歐盟一樣，拒絕選擇依照CODEX的「決策」。

針對經濟部長王美花說增列萊豬貨號會遭WTO挑戰的說法，黃維幸強調，在WTO內食品標示的技術性規定，受到貿易有關技術性障礙協定（TBT）的規範。純粹就瘦肉精成分的標示而言，既然是有關產品性質及生產方式，為的是保護消費者健康及安全，這與豬肉可否進口的審查不同，並無科學評估的要求。

犧牲台農獨厚美國

「進口豬肉近年已快速替代國產豬肉，近10年佔比已從1%上升至10%。」民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠指出，國產豬產量逐年下降，明顯具替代效果；未來萊豬肉及內臟雜碎競爭價格優勢更強，勢必擴大市場影響，而台灣農畜業將面臨自由貿易打擊，「陳吉仲仍執意犧牲台灣農業以維護美國利益？」

另外就法律程序而言，李建誠強調，立法院在101年7月25日修《食安法》三讀後，附帶決議明定豬肉品及内臟不得含萊克多巴胺，農委會也以新聞稿明示立法院的授權限制；如今立法院並沒有重新授權予衛福部，農委會卻於9月7日以行政命令公告外國豬肉含萊克多巴胺可輸入之規定，明顯有違法之虞。

環境、產業威脅

醫師蘇偉碩列舉2017年美國《環境毒理學和化學》論文指出，已發現空氣懸浮微粒中驗出萊克多巴胺，2011年《汙染物水文學》期刊也指出美國地下水驗出萊劑，美國因為長期開放萊克多巴胺，環境中的空氣、土壤和水體已經受到污染。

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