聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨、農民上街反美豬 陳吉仲掛保證：收入不受影響
明年起，我國將開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨跟農民、消費者團體、勞團等醞釀在11月上街頭反美豬。農委會主委陳吉仲今受訪時再向所有農民、特別是豬農喊話，強調若有問題，農委會一定到第一線產地進行溝通，不會讓農民受影響，並維持好台灣豬出口，「保證大家收入不會受影響。」
陳吉仲今下午出席產銷履歷達人暨卓越貢獻獎頒獎典禮。他於會後受訪時表示，所有萊克多巴胺的開放，都依照相關法規與程序執行，進行安全評估，立院也在做相關審查工作，農委會後天就會在立院報告 。
除向豬農信心喊話，他也呼籲消費者，最具體的行動，是用消費行為多買國產豬，唯有購買國產豬的方式，才更可以保障養豬戶權益。陳吉仲指出，下個月將推出台灣豬標章，只要標示台灣豬標章的餐廳、店家，都會百分之百使用國產豬。
陳吉仲還說，政府已拍板定案，從明年1月1日起，全台3000多所、160幾萬的國中小學童營養午餐使用國產食材，每人每餐補助費從3.5元提升至6元，每年預算20億，農委會將全力協助教育部執行。
他表示，農委會已跟食材業者、食安團體等溝通，大家都樂觀其成，農委會也相信絕對可達到目標，讓小朋友吃到當季、生鮮、高品質的農產品，農民則把通路賣給食材業者，並推廣食農教愈，達到三贏。
此外，陳吉仲說，明年開始，農委會與衛福部也會全力做到豬肉、加工豬肉原產地的明確標示，期待大家消費國產豬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言