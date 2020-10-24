國民黨、農民上街反美豬 陳吉仲掛保證：收入不受影響

明年起，我國將開放含萊克多巴胺美豬進口，國民黨跟農民、消費者團體、勞團等醞釀在11月上街頭反美豬。農委會主委陳吉仲今受訪時再向所有農民、特別是豬農喊話，強調若有問題，農委會一定到第一線產地進行溝通，不會讓農民受影響，並維持好台灣豬出口，「保證大家收入不會受影響。」

陳吉仲今下午出席產銷履歷達人暨卓越貢獻獎頒獎典禮。他於會後受訪時表示，所有萊克多巴胺的開放，都依照相關法規與程序執行，進行安全評估，立院也在做相關審查工作，農委會後天就會在立院報告 。

除向豬農信心喊話，他也呼籲消費者，最具體的行動，是用消費行為多買國產豬，唯有購買國產豬的方式，才更可以保障養豬戶權益。陳吉仲指出，下個月將推出台灣豬標章，只要標示台灣豬標章的餐廳、店家，都會百分之百使用國產豬。

陳吉仲還說，政府已拍板定案，從明年1月1日起，全台3000多所、160幾萬的國中小學童營養午餐使用國產食材，每人每餐補助費從3.5元提升至6元，每年預算20億，農委會將全力協助教育部執行。

他表示，農委會已跟食材業者、食安團體等溝通，大家都樂觀其成，農委會也相信絕對可達到目標，讓小朋友吃到當季、生鮮、高品質的農產品，農民則把通路賣給食材業者，並推廣食農教愈，達到三贏。

此外，陳吉仲說，明年開始，農委會與衛福部也會全力做到豬肉、加工豬肉原產地的明確標示，期待大家消費國產豬。