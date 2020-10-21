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中央萊豬健康風險評估報告 柯文哲：應該是網路抄一抄

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲 。記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲 。記者曾吉松／攝影

台北市長柯文哲下午赴議會報告台北市110年度施政計畫及總預算案，包括編列11.27億精進健康安全，議員徐巧芯針對蔡政府宣布開放美豬，公布了萊克多巴胺之健康風險評估報告，她問柯文哲怎麼看這分花9.9萬的報告，柯文哲說，應該是去網路上抄一抄，然後寫一個綜合報告，翻成中文這樣。

徐巧芯追問，不可能只花9萬就能做？柯文哲說，這就是把英文的paper讀一讀，翻成中文的綜合報告。衛生局長黃世傑也說，在風險有很多疑慮，完整一點會更好。

柯文哲說，風險評估不容易做，這要有樣本，但都還沒進口，怎麼做實驗樣本？ 黃世傑也說，萊克多巴胺對人體實驗的數目也也有限，柯也說，這應該是美國要做，只有美國用，台灣用9萬元，是網路資料做整理，「不是台灣做的」。

柯文哲說，台灣進口豬肉一年520萬公斤，不是只有美國，還有其他國家，民進黨政府到現在為止，沒有講清楚， 只有美豬可以含瘦肉精？其他國都不可以？包括紐西蘭、澳洲、西班牙、加拿大，只標美國也沒有用，這叫「八國聯豬」，只有台灣自己沒有，其他進來都是。柯文哲說，他一直按兵不動，要看他們（中央）怎麼處理，到最後階段，講不清楚，「我們就要做處理」。

另外，議員王欣儀也質詢，除了加拿大豬，還有很多國外豬進口，所有都開放使用瘦肉精？柯說，中央沒有講，（中央）也在測風向。

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