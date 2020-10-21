宜縣議員連署要求 明年起縣內教養單位一律採用國產豬

中央將在明年開放萊豬進口，宜蘭縣議會今天通過林岳賢議員提案，建請縣府明年起要求所有教養單位，如托嬰中心、幼兒園、課後照顧中心、各級學校的供膳場所一律採用國產豬，並超前制定各種杜絕萊豬進入宜蘭的因應作為，守護學子健康。

縣議會今召開定期大會，林岳賢議員為幼童及學生健康把關，提案獲全數議員連署支持。林岳賢說，中央決定自明年開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，惟國際上包括歐盟成員國、中國及俄羅斯等160餘國都禁止使用萊克多巴胺，而其所進口的肉品更要零檢出。

台灣已故知名毒物專家林杰樑醫生，生前對萊克多巴胺（瘦肉精）十分擔心，提醒13歲以下小朋友、孕婦、心血管疾病、肝腎疾病患者最好不要吃，可能引起心悸、心血管疾病等副作用。

提案指出，農委會10月12日曾針對學校營養午餐「三章一Q食材」補助，邀請家長及營養師等民間團體座談會，與會人士擔憂水餃、餛飩、肉包、貢丸、香腸、肉鬆及肉脯等加工食品，難以辨識肉品來源，盼中央地方籌組食材供應平台從源頭把關，卻遭農委會打回票。

林岳賢說，中央既然要開放萊豬進口，卻罔顧國人食用健康安全，就連最基本的源頭把關都不願意承諾；衛福部長陳時中被立委問到兩歲以下小孩抵抗力差，能否食用萊豬時，他竟回答，不鼓勵，但沒有禁止，讓人不禁要問，全民食安到底要由誰來把關？

他強調，中央既然要開放萊豬進口，卻對肉品是否致癌？無法提出實際驗證，又對落實源頭管理沒有具體承諾，既然中央不願意扛責，就由地方政府扛起重責大任，請縣府要求縣內零到18歲的托嬰中心、幼兒園、課後照顧中心、各級學校供膳場所，明年起一律採用國產豬，縣府更要超前制定各種杜絕萊豬進入宜蘭的具體因應作為，字護下一代健康。