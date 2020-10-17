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迎美豬蔡英文不報告、蘇貞昌不道歉 國民黨團擬提倒閣

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡政府開放含瘦肉精美豬進口引發民意反彈，藍營內湧現倒閣聲音。記者周志豪／攝影
蔡政府開放含瘦肉精美豬進口引發民意反彈，藍營內湧現倒閣聲音。記者周志豪／攝影

蔡政府開放含瘦肉精美豬進口引發民意反彈，國民黨團力主「蔡英文報告、蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」均遭拒絕；在野黨希望強化標示、禁止二歲以下幼兒食用也遭否決。藍營內湧現倒閣聲音，國民黨團書記長林奕華坦言，這是後續向蘇究責的考慮選項之一。

林奕華說，國民黨團力擋美豬是要捍衛食安，但民進黨政府卻不願對昨非今是、黑箱違法決策道歉，甚至連加強把關食安措施的含瘦肉精標示與禁止幼兒吃到瘦肉精都不願意做，這也是今天朝野協商破局原因，下周二會繼續杯葛施政報告。

國民黨立委洪孟楷也在黨團大會中表示，立法院9月18日將邀蔡總統到院國情報告公決案交朝野協商，周末解凍，但民進黨已擺明不會接受；蘇內閣對開放美豬的錯誤決策又不願意道歉，下周二應有更強力動作杯葛，包含提出不信任案。

黨團人士分析，要提出不信任案必須考慮提出時機點、連署門檻與社會氛圍．目前來看，最好的提出時機點就是下周二院會。至於社會氛圍，黨團人士說，蔡政府蠻橫開放美豬，衝擊國人食安，國人若能有所覺悟，推動力道絕對更大。

此外，依立法院職權行使法規定，須有三分之一以上立委連署，也就是要38席，但國民黨團目前扣除因案在押立委僅剩36席，就算無黨籍立委高金素梅幫忙也仍缺1席。黨團人士表示，已初步徵詢民眾黨團支持連署可能，但還要再溝通。

依憲法增修條文與立法院職權行使法規定，立院全體立委經三分之一以上連署，得於院會報告事項進行前對行政院院長提出不信任案，主席收受後應即報告院會後，交付全院委員會冷卻72小時後，要於48小時內完成審查，再報院會表決。

立法院不信任案表決採記名投票，如經全體立委二分之一以上贊成通過。不信任投票若通過，行政院長應於10日內總辭，並可同時呈請總統解散立法院；若未獲通過，立法院，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。

我國1997年修憲後納入倒閣與解散國會制度後，至今已於1999、2012、2013年三度由在野陣營，分別對當時的行政院長蕭萬長、陳冲、江宜樺發動倒閣，但三次均失敗告終。

美豬 美牛

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