校園禁萊豬要入法 民團家長轟執政黨

「邀請民進黨幹事長鄭運鵬，代表民進黨與民團公開論辯萊豬的健康風險與立法職責！」民團15日與教育、家長團體等聯合要求立法明定校園禁萊豬，學童食安要入法保障。並對民進黨委員只提案督導，卻不積極立法規範表達不滿，呼籲執政黨將對萊豬的食安立場說清楚。

僅督導卻未訂罰則

「日前教育委員會否決校園禁用瘦肉精提案，另由民進黨委員提案加強督導食安，立法院難道只是行政部門的督導機關？」全教產總理事長林碩杰認為，政府不能用話術糊弄學生營養午餐的健康問題，加工肉品難以溯源是最大問題，立法院應明令禁止瘦肉精進入校園食材，並加重處罰嚴守學童健康。

桃教產理事長熊書顯指出，學生餐費大多每人30至50元間，在成本考量下，學生午餐的豬肉部分常以『肉塊、肉絲及肉末』的方式供應，「這是最容易混入含有萊豬的部分！」以負責學校午餐人員的立場而言，並無法檢驗學生食用的豬肉是否都是國產豬，只能完全依賴供應午餐或提供食材廠商所給的保證資料。

「教育部的函文也難以避免萊豬混入午餐食材。」熊書顯強調，但政府對於『未依規定提供各級學校國產豬的廠商』並沒有訂定罰則，包括全國中小學校長協會都認為相關部會應嚴格稽核學校午餐供應之食材與相關罰則，並確保午餐供應能安全無虞，「至今教育部只是在宣示嗎？立委不能有所作為嗎？」

萊豬政策家長難信任

高教工會研究員陳柏謙表示，對校園內的多數學童而言，根本沒有所謂可「自由選擇」是否食用的可能性。而對政府驟然宣布開放萊克多巴胺的豬肉的決策程序與過程，一再拒絕與社會大眾、民間團體、專家學者進行對話辯論，反而採取獨斷的粗暴行徑，「嚴厲譴責執政黨重回威權的退步行為！」

「根本源頭是不該開放進口瘦肉精美豬！」全國家長會長聯盟代表吳青芬強調，而不是讓行政機關四處補漏洞，三申五令發函學校和業者不要使用，使得家長都難以信任政策可落實。高雄市家長協會洪志和理事長也說，這是禍延子孫的錯誤政策，立委應將禁用規範明定於法律中，並嚴謹配套和罰則以保障食安。

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