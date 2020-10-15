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源頭把關／萊豬新增貨號可行嗎？ 陳時中態度曖昧

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
陳時中對萊豬新增貨號與否，說還需討論。記者楊雅棠／攝影
陳時中對萊豬新增貨號與否，說還需討論。記者楊雅棠／攝影

法院衛環委員會聯席會連續兩天排審美豬牛相關的行政命令，今續就「散裝食品標示規定」等五項進行審查。多名立委關注豬肉產品僅標示產地無法把關食安，民進黨立委高嘉瑜認為衛福部可用針對含萊劑美豬新增貨品分類號列，以利源頭把關，要求衛福部長陳時中表態是否支持。但衛福部部長陳時中卻不正面回應，推說「還需要和其他單位討論」。

立法院財政委員會日前通過決議萊豬進口新增貨號，以利源頭把關。高嘉瑜便表示，民眾最在乎的風險是不要吃到含萊克多巴胺的豬肉，但僅用產地標示，無法做到源頭管理。

她問陳時中，對於貨號管理的部分衛福部究竟能不能做、態度是什麼？陳時中回應，「還是有貿易上的問題」，所以要和經濟部等其他單位討論一下。此語引發高嘉瑜不滿，「衛福部應該是站在食安的角度，經濟部的問題不用去擔心」。

她接著表示，日韓在開放美豬後，對標示不實除行政罰鍰外，也處以刑責；要求未來除了行政法裁罰外，也需有刑法處以重刑，民眾才能安心。但陳時中則推說「要由法務部去衡量」，讓高嘉瑜直批「食安不只是法務部的責任，衛福部也有！」

對於食安法針對標示不實的行政裁罰範圍過寬且不確實，立委林淑芬舉過去的食品查驗案經驗表示，上游廠商標示不實小型攤販也無法辨認上游給予的虛偽證明，且農產品免稅沒有單據，若真標示不實，衛生單位查處時也覺得不公平，裁罰上多從輕發落。直指美豬進口後應該要做好上游管理，而非把責任都歸在下游標示，讓攤商要承擔所有責任。

美豬 美牛

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