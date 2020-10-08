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台灣豬識別標章公開 他點出比賽4大缺失和得獎作品2問題

聯合新聞網 / 綜合報導
「台灣豬識別標章」公布徵選結果，林勵勳以他的設計作品獲得第一名。記者余承翰／攝影
「台灣豬識別標章」公布徵選結果，林勵勳以他的設計作品獲得第一名。記者余承翰／攝影

萊克多巴胺美豬明年開放進口，中央畜產會推動「台灣豬識別標章」，徵選結果今出爐，由綠底帶有台灣圖案的金色豬隻獲選第一名。一名也有參賽的設計師列舉本次評選的四大疏失，以及得獎作品在設計上的幾個問題。

台灣豬識別標章徵選活動有2354件作品報名，第一階段由審查委員選出18件作品入圍，第二階段複審評分還加入人氣考量，網路投票八天內超過7.8萬票次。中央畜產會6日公布成績，第一名由綠底帶有台灣圖案的金色豬隻獲選。許多網友讚美可愛有質感，也有人覺得不夠好看，不用硬塞台灣島進去。

一名自稱也是參賽者的網友在PTT發文，列舉這次競賽的缺失以及得獎作品的缺點。他認為這次比賽時間太倉促，公布徵選到截止不到一星期，而且主辦方沒考慮清楚字體授權問題，除非得獎作品是用開源字型，否則需要向字體廠商申請商標註冊，最壞的情況是廠商向設計者索取鉅額賠償。

他還批作品規範草率，沒有最小使用範圍、中英文標準字體輔助色和灰階表現等基礎標章設計所要求的規範；另外他還認為評審標準有爭議，民眾投票比例竟高達30％，但民眾沒受過設計訓練，而且入圍評選過程不公開。

他也評價了這次的獲選作品，他指出撇開個人喜好有兩個設計上的問題，其一是圖像完整性，豬耳朵剪影和台灣線條過度緊密，在辨識上易誤會，精細的台灣剪影穿插簡化的豬隻，把造型一分為二，觀者感受上會有支離破碎的感覺，和安心感背道而馳。他也認為該標章的漸層不合時宜，數位時代的標誌以扁平化為主流，簡化後的標誌能減少觀看上的負擔，因此LOGO不需要多餘的漸層增加辨識難度。

圖為新式數位身分證的樣式（非定稿）。圖／取自內政部網頁
圖為新式數位身分證的樣式（非定稿）。圖／取自內政部網頁

原PO認為標誌是人們生活中可靠的服務選擇，必須有一定的設計規範，公部門近年在設計上愈來愈懂得尊重專業，就像2019年內政部辦的身分證設計比賽雖然有一些爭議，但獲選作品仍保有高度實行性和完整設計邏輯。他表示這次總獎金27萬的台灣豬標章比賽應該能請到經驗豐富的設計師，但競賽過度匆忙，推出像拼裝車的設計標章，實在很可惜。

美豬 美牛

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