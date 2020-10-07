北市7國小菜單宣揚瘦肉精 教育局要求重印

宣揚瘦肉精（萊克多巴胺）菜單入侵校園，台北市教育局今天表示，菜單由團膳業者提供，北市有7所國小收到，已要求收回菜單重印，並取消10月有獎徵答，另會建立SOP審查機制。

國民黨籍立委蔣萬安上午表示，宣揚萊克多巴胺文宣疑入侵校園，以「營養小常識」介紹瘦肉精，宣稱可增瘦肉、賣相好；教育部表示，此文宣為團膳業者撰擬，已要求北市教育局清查。

北市教育局主秘陳素慧接受中央社記者訪問時指出，遭質疑宣揚萊克多巴胺的菜單由某家團膳業者提供，北市共7所國小透過其中2所中心學校，向這家業者叫餐，這些學校學生10月5日收到菜單。

陳素慧表示，每月菜單由團膳業者提供，正面為菜單，背面則有營養教育宣導有獎徵答；菜單正面經學校午餐供應委員會審核通過，背面卻只有1名營養師看過，未經學校審查，的確「不合適」。

陳素慧說，現已要求菜單收回重印，只保留正面菜單部分，並取消10月營養教育宣導有獎徵答，另擬定標準作業流程（SOP），建立審查機制，要求任何文宣品或資料交到學生家長手上前，須先經學校審查。

另外，針對提供菜單的這家團膳業者，陳素慧表示，會參考營養午餐標準流程合約範本相關罰則，看看是否有適用罰則，或評估是否有必要要求這家業者暫停供餐。