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史上頭一遭！立院報告資料未齊全延宕 陳吉仲臉色鐵青
史上頭一遭！農委會主委陳吉仲今天到立法院經濟委員會備詢，就「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」進行報告並備質詢；但會議一開始，農委會因為主委簡報未準備齊全，讓專案報告開始延誤至少10分鐘，讓經濟委員會主席、國民黨立委楊瓊瓔大喊「史上頭一遭」、「這太離譜了」。
經濟委員會今天要求農委會進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉進口對我國養豬產業影響」、「養豬產業提升政策措施及如何達到HACCP規範標準」、並且率水土保持局局長就該局官員貪瀆弊案提出報告，並備質詢。
因為幕僚作業疏失，因此陳吉仲報告時，簡報檔案並沒有準備好，台下幕僚慌了手腳，陳吉仲一臉鐵青在台上乾等，最後走下質詢台。
在野黨立委認為，沒有準時開會，也沒有把資料準備好，這是農委會是藐視經濟委員會，直呼太離譜。
後來簡報檔順利播放，立委林為洲要求他道歉；陳吉仲表示，對於剛剛資料沒有準備好，是農委會同仁作業疏失，為此向經濟委員會的大家道歉。
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