萊豬未評估風險 民團籲綠委勿放水

「衛福部對於萊豬健康風險評估尚未完成，在衛環委員會的民進黨立委須負起監督責任！」民間反瘦肉精毒豬聯盟6日呼籲衛福部針對萊豬的健康風險評估尚未完成，民進黨立委也需要負起監督責任，不可強行開放萊豬。在場的精神科醫師蘇偉碩表示，許多研究都顯示萊克多巴胺毒性很強，不可輕易開放。

開放萊豬法規未完備

台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠痛批，上週衛環委員會提案幼托機構場所禁止使用瘦肉精的食材等相關規範遭到民進黨立委多數封殺，讓他們相當不滿，而且衛福部開放萊豬的健康風險評估中，最重要的最後步驟：「風險特徵描述」並未完成，在法規尚未完備下，怎能輕易開放萊豬進口？

蘇偉碩表示，雖然外界認為食安與精神科無關，但萊克多巴胺是強神經毒，尤其對幼兒、孕婦的生理、賀爾蒙分泌都可能會有影響，而且幼兒的代謝功能尚未發育完全，但目前政府僅對國中小、高中與大學生，軍人等職業進行嚴格限制，但對幼兒卻無提出標準，完全本末倒置。

他指出，從2009年的論文到2018年的報告，都指出萊克多巴胺對動物的影響多麼大，懷孕的母豬吃下萊克多巴胺，還會影響到肚子裡的小豬，讓實驗動物減少壽命、增加結石誘發機率，許多研究都證明萊克多巴胺風險很高，衛福部不應該在風險評估尚未完成前，就貿然引進萊豬。

配套措施須完善

全國教保產業工會理事陳惠菁也不滿說，教育部雖然來函到地方政府要各地托幼場所採用本地豬肉，但範圍僅限於2-6歲的幼兒園，而現在多數幼兒園也是私幼，加上還有居家保母，很難完全管制到。另外，負責0-2歲托嬰的衛福部並未仿效教育部發函，也讓0-2歲的小孩暴露在瘦肉精風險中。

在幼兒園工作的何老師補充，雖然國家要幼兒園不用萊豬，可是沒有萊豬的店家哪裡找？政府也沒有說清楚，而且教育部希望以學校的標準處理萊豬的挑選與避免，但台灣大多數幼兒園是小型幼兒園，很難再抽出人手，進行食材登錄等行政作業。

他們呼籲政府要將配套措施做完整，占多數的民進黨立委也要好好監督，不要淪為投票機器。

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