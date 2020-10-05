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民團籲修自治條例反美豬 高市府重申三大作為把關

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
「台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟」今在高雄市議會舉辦瘦肉精（萊克多巴胺）健康危害說明會。記者蔡孟妤／攝影
「台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟」今在高雄市議會舉辦瘦肉精（萊克多巴胺）健康危害說明會。記者蔡孟妤／攝影

「台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟」今到高雄市議會促各黨團推動高雄市修正食品安全衛生管理自治條例。國民黨團總召蔡武宏指已在研擬提案修法。高市府則重申，市府會確實執行「落實產地標示、強化溯源機制、加強進口抽驗」三大作為，確保市民健康。

「台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟」今在高雄市議會舉辦瘦肉精（萊克多巴胺）健康危害說明會，並促各黨團在議會開議後推動修正食品安全衛生管理自治條例，修法源頭控管把關。

「台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟」表示，市長陳其邁也表示要讓市民吃得安心，最好的做法就是不讓瘦肉精的肉品流入市內。認為高市府不應只擴大稽查檢驗能量，更應對瘦肉精做詳盡的健康風險評估，盡速召開食品安全專家會議，並成立萊豬食安專案小組定期會報。

高雄市議會國民黨團總召蔡武宏說，全台都非常重視食安萊豬的問題，這個會期，黨團也希望高雄市政府團隊可以針對萊豬問題，可以做出高雄市民所需要的零檢出的保證。而黨團也已在擬寫修改自治條例提案。

民進黨議員邱俊憲則說，議會應不分黨派，思考如何在不違背中央相關法規下，尋求出能守護高雄市民健康的更好方法，才是議會要努力去做的事。

高市府則重申，將要求市府團隊確實執行「落實產地標示、強化溯源機制、加強進口抽驗」三大作為，避免市民在不知情下食用美國豬肉，進而捍衛市民健康。

高市府表示，衛生局已於2020年9月起持續宣導肉品標示相關政策，亦請業者依店內使用肉品原產地如實表示，並同步輔導查核確認餐飲場所、販售業零售通路商、觀光攤商等營業場所使用肉品原料來源符合相關規定。

高市府說，明年已規畫「產地標示」、「溯源查檢」、「加強抽驗」三面向執行。先期加派人力持續輔導，若符合即提供市府農業局或衛福部食藥署標示貼紙供食品業者張貼於營業場所。

另高雄市衛生局今年9月至今共計抽驗55件肉品及其加工品檢驗乙型受體素，目前已有42件完成乙型受體素含量測訂之檢驗報告，檢驗結果皆符合規定。高市府強調，在明年1月1日宣導輔導期後，將嚴格執行食安法，若標示不實或瘦肉精超標等，將開罰最高400萬罰鍰。

美豬 高雄市 衛生局 食品安全 萊克多巴胺

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