學校吃國產肉年增8億就能解決？NGO：根本做不到

因應萊劑豬肉進口，官方要求學校午餐要吃國產肉，行政院拍板校園午餐全面採用國產可溯源食材，3章1Q食材獎勵金，從現有的每人每餐3.5元，提高為6元，預計一年多加8億預算，總經費共20億；但立委質疑，2到6歲幼兒未涵蓋在安全配套追溯網中，加上大多數的加工肉品都沒有申請CAS優良肉品，也非章Q產品，無法追蹤追溯，質疑這經費究竟是如何估算出來的。

立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、教育部次長及行政院農業委員會副主任委員針對「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席報告並備質詢。立委質疑經費估算，但為福部、教育部、農委會都無法正面回應。

校園午餐搞非基行動共同發起人黃嘉琳今天以專家身分參與衛環委員會，她認為貿然宣布開放萊克多巴胺美豬的政策後，各部會的官場現形，主管單位竟然說在行政院補助款增加八億、每人每餐由3.5元提高到6元獎勵以後，學校午餐可以全面的100%使用國產來源食材，這根本是做不到的事情。

她說，當政治人物在吵吵鬧鬧，今天午餐小孩子們在教室裡就已經在吃美豬美雞美牛了，今天沒有法源依據的3.5元獎勵，已經實施了快三年，覆蓋率只有61%，政院提出加碼說加到6元，今天主管單位說明年就可以達到百分百，為甚麼三塊半做不到但六塊錢做得到？為甚麼今天吃的美豬美雞，一百天以後就能夠全部改成國產豬國產雞，還包括加工食品？增加登錄平台的欄位和增加經費補助，又要增加多少第一線營養師、午餐秘書的行政業務和廚師們的工作負擔？今天委員會都沒有聽到明確的回覆。

立委林淑芬表示，我國從源頭開放萊劑豬進口，配套與管制的手段並沒有普及各級學校，根據學校衛生法，2到6歲的幼兒園就被排除，所有的配套制度登錄系統，溯源追蹤，幼兒園都沒有在安全配套的覆蓋範圍內，加上幼兒食用萊劑豬肉的風險，全世界都沒有進一步的評估，該如何處理。

教育部次長蔡清華表示，已與幼教業者座談，要求幼教業者公告使用台灣豬肉。林淑芬說，公私立幼兒園有6384家，扣掉公幼或者學校附設幼兒園也還有4303家，這數量遠高於國中小學3300多家，既沒有被涵蓋在規範中，也沒有契約規範，沒有罰則、與強制性。

她也說，全國的肉品加工，任請CAS優良肉品的比例低，絕大多數的加工製品都不是CAS，也都沒有三章一Q，這樣如何做管理，政府又如何評估出一年需要多八億，且這麼多數的幼兒園還未涵蓋在安全配套覆蓋範圍。

林淑芬也舉例，衛福部曾做學校午餐聯合稽查，登記四章一Q(後改為三張一Q)符合率只有七成六，自立廚房符合率約72%，團膳約82%，這些產品號稱有章Q， 但根據衛福部追蹤，查核時回溯農民端，卻沒有生產這產品；有覆蓋也有造假，更別說還有沒有覆蓋到的幼兒園，認為這其中無法溯源，問題很多、很大。