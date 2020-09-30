快訊

台灣勞工比南韓更血汗 全年總工時2028小時排全球第4

巴黎傳出巨大爆炸聲 警方叫民眾不必報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學校吃國產肉年增8億就能解決？NGO：根本做不到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
學校午餐。本報資料照片
學校午餐。本報資料照片

因應萊劑豬肉進口，官方要求學校午餐要吃國產肉，行政院拍板校園午餐全面採用國產可溯源食材，3章1Q食材獎勵金，從現有的每人每餐3.5元，提高為6元，預計一年多加8億預算，總經費共20億；但立委質疑，2到6歲幼兒未涵蓋在安全配套追溯網中，加上大多數的加工肉品都沒有申請CAS優良肉品，也非章Q產品，無法追蹤追溯，質疑這經費究竟是如何估算出來的。

立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、教育部次長及行政院農業委員會副主任委員針對「瘦肉精美豬一旦開放進口-政府確保校園學童食用安全之措施與機制」列席報告並備質詢。立委質疑經費估算，但為福部、教育部、農委會都無法正面回應。

校園午餐搞非基行動共同發起人黃嘉琳今天以專家身分參與衛環委員會，她認為貿然宣布開放萊克多巴胺美豬的政策後，各部會的官場現形，主管單位竟然說在行政院補助款增加八億、每人每餐由3.5元提高到6元獎勵以後，學校午餐可以全面的100%使用國產來源食材，這根本是做不到的事情。

她說，當政治人物在吵吵鬧鬧，今天午餐小孩子們在教室裡就已經在吃美豬美雞美牛了，今天沒有法源依據的3.5元獎勵，已經實施了快三年，覆蓋率只有61%，政院提出加碼說加到6元，今天主管單位說明年就可以達到百分百，為甚麼三塊半做不到但六塊錢做得到？為甚麼今天吃的美豬美雞，一百天以後就能夠全部改成國產豬國產雞，還包括加工食品？增加登錄平台的欄位和增加經費補助，又要增加多少第一線營養師、午餐秘書的行政業務和廚師們的工作負擔？今天委員會都沒有聽到明確的回覆。

立委林淑芬表示，我國從源頭開放萊劑豬進口，配套與管制的手段並沒有普及各級學校，根據學校衛生法，2到6歲的幼兒園就被排除，所有的配套制度登錄系統，溯源追蹤，幼兒園都沒有在安全配套的覆蓋範圍內，加上幼兒食用萊劑豬肉的風險，全世界都沒有進一步的評估，該如何處理。

教育部次長蔡清華表示，已與幼教業者座談，要求幼教業者公告使用台灣豬肉。林淑芬說，公私立幼兒園有6384家，扣掉公幼或者學校附設幼兒園也還有4303家，這數量遠高於國中小學3300多家，既沒有被涵蓋在規範中，也沒有契約規範，沒有罰則、與強制性。

她也說，全國的肉品加工，任請CAS優良肉品的比例低，絕大多數的加工製品都不是CAS，也都沒有三章一Q，這樣如何做管理，政府又如何評估出一年需要多八億，且這麼多數的幼兒園還未涵蓋在安全配套覆蓋範圍。

林淑芬也舉例，衛福部曾做學校午餐聯合稽查，登記四章一Q(後改為三張一Q)符合率只有七成六，自立廚房符合率約72%，團膳約82%，這些產品號稱有章Q， 但根據衛福部追蹤，查核時回溯農民端，卻沒有生產這產品；有覆蓋也有造假，更別說還有沒有覆蓋到的幼兒園，認為這其中無法溯源，問題很多、很大。

美豬 美牛 教育部 營養午餐 瘦肉精

延伸閱讀

藍營疑食安會報未把關美豬 蘇貞昌：衛福部主導

相關新聞

開食安會只談校園美豬 議員批柯市府零檢出「玩假的」

立委江啟臣昨抓包行政院食安會報一年沒開，美豬議題讓地方繃緊神經，台北市衛生局9月21日曾由市長柯文哲領軍召開食安會議，並...

學校吃國產肉年增8億就能解決？NGO：根本做不到

因應萊劑豬肉進口，官方要求學校午餐要吃國產肉，行政院拍板校園午餐全面採用國產可溯源食材，3章1Q食材獎勵金，從現有的每人...

南市抽檢學校午餐瘦肉精 1年5劑將提升為1學期5劑

針對美豬即將開放進口，外界擔心學校午餐團膳契約空窗期議題，台南市教育局今天表示，全市18家校園團膳業者已響應市長黃偉哲的...

蔣萬安促萊豬查廠 陳時中坦承沒先做

「政府開放萊豬會否落實3管5卡並查廠？營養午餐3章1Q補助涵蓋率能否100%？」國民黨立委蔣萬安30日質詢萊豬議題，質疑開放前是否曾赴美查廠？衛福部長陳時中表示，這半年因為疫情使得往來受到限制；另針對營養午餐3章1Q補助，教育部次長蔡清華說希望明年達涵蓋率100%。

江啟臣批食安外交 籲講清楚台美關係

「行政院是召集人為何不趕快開食安會報？行政院長蘇貞昌責無旁貸，帶頭違法！」國民黨主席江啟臣30日接受POP撞新聞黃暐翰專訪強調，行政院不開食安會報明顯違法，不應用有開諮議會搪塞；台美關係發展應務實跟民眾說清楚，避免造成錯誤期待。

阻萊豬於台中境外 盧秀燕堅定零檢出

「萊豬不准進台中！」台中市衛生局長曾梓展30日在議會進行美國豬萊克多巴胺如何零檢出專案報告，國民黨議員皆堅持台中要落實「零檢出」。藍議員張瀞分、黃馨慧等人表示，站在民眾立場，媽媽們都擔心子女吃到萊豬，一定要繼續說到中央聽進人民的聲音。市長盧秀燕回應說，一定落實零檢出，不讓萊豬在中市出現。

民調顯示 六成民眾不贊成開放含萊劑美豬

政府宣布明年開放含萊克多巴胺的美豬進口，但最新民調顯示，六成以上民眾不贊成開放含瘦肉精美豬進口，超過五成民眾對政府標示管控政策沒有信心。草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森表示，政府應研究哪些族群吃含萊劑豬確實無疑慮，以及進口美豬的用途，以利追查流向。

美豬開徵食安健康捐挹注健保？陳時中認為不適合

健保會提案對萊克多巴胺美豬開徵食安健康捐挹注健保，衛生福利部長陳時中今天首度表態，認為健保財務應回歸本質，健康捐不宜太多，對美豬開徵健康捐也可能造成貿易障礙。

開放萊豬中市藍議員批中央食安擺爛 地方人仰馬翻

台中市議會定期大會專案報告議程，國民黨台中市議員張瀞分、張廖乃綸抨擊中央食安擺爛，不但統籌全國食安管理的行政院食安會報一年多來都不開會，竟然要放水萊豬美豬進口，罔顧人民健康，並且把檢驗萊豬的責任推給地方，讓原本食安檢驗人力就相當吃緊的地方政府人仰馬翻。

拒萊豬進學校當午餐怎麼管？ 中市府：檢查次數倍增

蔡英文總統宣布明年元旦起開放進口含萊克多巴胺美豬，台中市議員黃馨慧表示，學校午餐吃最多的就是豬肉，政府強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但到底要如何把關？萊克多巴胺美豬如何能不進入校園？學校除了一年1或2次抽驗外，營養午餐加工或調理製品要如何把關？要求市府盡速「說清楚、講明白」！市府衛生局長曾梓展表示，市府跨局處會動起來，從源頭管制。

空窗期？學校午餐禁萊豬 教部修改新契約範本

明年一月一日萊克多巴胺美豬將可進口，教育部雖已函文各級學校要求優先使用國產豬，不過新北市議員陳偉杰質疑，各校營養午餐契約...

新聞眼／萊豬政策突襲 食安會報停開放水？

行政院長蘇貞昌昨被踢爆，超過一年未主持全國最高等級的食安會報，正值進口萊豬政策仍在說服各界，以及相關行政命令還在立法院審...

熱門新聞

後備教召 規畫明年起加大訓量 一年一訓、召訓兩周

新增1境外移入！ 法籍技師出關3天後 自費採檢竟確診

食安會報停擺一年 江啟臣連四問 蘇揆語塞

解放軍運8反潛機擾我西南空域 國防部：防空飛彈追監

後備部隊組成軍力數曝光 不但缺軍士官專長也嚴重不符

育兒津貼加碼至5000元 教長：明年啟動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。