蔣萬安促萊豬查廠 陳時中坦承沒先做

「政府開放萊豬會否落實3管5卡並查廠？營養午餐3章1Q補助涵蓋率能否100%？」國民黨立委蔣萬安30日質詢萊豬議題，質疑開放前是否曾赴美查廠？衛福部長陳時中表示，這半年因為疫情使得往來受到限制；另針對營養午餐3章1Q補助，教育部次長蔡清華說希望明年達涵蓋率100%。

蔣追問：查廠次數

「如果屆時政府仍執意非進口含瘦肉精美豬不可，會不會落實類似之前3管5卡嚴格把關的做法？」陳時中說，基本上是從源頭管理，邊境上還是會嚴管嚴查。蔣問：會不會像過去一樣實際查廠？陳說：這也會包含在系統性查函裡。蔣問：有去查廠幾次？陳：美豬現在還沒有，因為疫情的關係，要看美國那邊，會有一些限制。

蔣萬安追問，過去防檢局、食藥署都會派員組團去查廠，「請問開放之前派過去美國查廠幾次？」農委會副主委黃金城說，手上沒有確實數據，但美國有派駐查廠人員，「（轉頭詢問後）1年8次。」蔣萬安說，「之前不是應該要實地查廠嗎？如果沒有做到標準作業流程，民眾能安心嗎？」

陳時中：會去查廠

「開放萊豬有這麼急迫嗎？非要破壞過去安全作業標準流程不可嗎？」蔣萬安表示，進口肉品一定要實地查核，「我們要出口也是，過去都是這樣做法，不要忘記！」包括3管5卡及赴美查廠，都是必須要做且事前要做，為了安民眾的心，不一定非得要1月1日開放萊豬。陳時中說，「當然是有可能去查廠。」蔣說，「希望部長說到做到！」

補助要高涵蓋率

「我們對營養午餐3章1Q的補助，增加8億變成每人每餐6元，是長期補助還是暫時的？」對蔣萬安的質詢，蔡清華說，目前是先用行政院預算，這個政策會持續。蔣問：現在每人每餐補助3.5元，登錄筆數涵蓋多少？蔡說：以學校食材符合標準來講涵蓋61%。蔣問：未來補助增加到6元希望涵蓋率多少，明年大概多少？蔡說：希望是100%。

蔣萬安質疑，如大家最關心的CAS在地優秀農產品，明年提高到7、8成好了，剩下的2成領不到怎麼辦？蔡清華說：農委會會協助偏鄉學校採購到3章1Q食材。蔣問：調理加工食品如肉包、肉丸、香腸、火腿，怎麼避免讓孩子吃到？陳時中表示，美加肉品業者106家，加工工廠300多家會從源頭到下游管理，會確保履歷完整。

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