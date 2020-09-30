江啟臣批食安外交 籲講清楚台美關係

「行政院是召集人為何不趕快開食安會報？行政院長蘇貞昌責無旁貸，帶頭違法！」國民黨主席江啟臣30日接受POP撞新聞黃暐翰專訪強調，行政院不開食安會報明顯違法，不應用有開諮議會搪塞；台美關係發展應務實跟民眾說清楚，避免造成錯誤期待。

行政院違反食安法

江啟臣指出，《食安法》第2-1條規定得很清楚，行政院必須設置食安會報，職司跨部會協調食品安全風險評估跟管理措施，建立食品安全之預警及稽核制度，至少每3個月開1次，必要時得召開臨時會議，或食品風險評估諮議會；「行政院說他們隨時都有在開諮議會，但就算有開，也不代表就能跳過食安會報。」

「蘇貞昌竟說，『我是院長，可以修改法律。』」江啟臣痛批，修改法律是立法院的事，你把行政院當成立法局，說改就改？心態就跟開放進口萊豬一樣，用一紙行政命令跟一場記者會，規避立法院監督，但食安會報是白紙黑字寫在法律裡的，經濟部長王美花竟然說她不是食安會報的成員，「妳就是！可見他們根本沒有開過會。」

別讓民眾誤判情勢

問到外交部長吳釗燮說「台灣不尋求與美國建交」議題，江啟臣認為，這也等於政府表示，台美關係沒有好到可以談建交、復交，「可是外交不應該只是拿來做大內宣，應該清楚告訴民眾我們跟美國的關係到底是怎樣。」不要讓民眾過度樂觀期盼，包括台海若發生戰事，美國會不會來協防？都該講明白。

黨務改革問心無愧

「黨部搬到智庫（國政院）是個選項，那邊房子是國民黨的，地是國有財產局的。」江啟臣說。黃暐翰又問到國慶是否參加？江說，「國民黨是中華民國開國的政黨，我們去大聲唱國歌，祝賀中華民國生日快樂，這是很開心的事情，收到邀請就會去。」對於黨務改革，江強調，改革必然會得罪人，做對的事問心無愧。

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