阻萊豬於台中境外 盧秀燕堅定零檢出

「萊豬不准進台中！」台中市衛生局長曾梓展30日在議會進行美國豬萊克多巴胺如何零檢出專案報告，國民黨議員皆堅持台中要落實「零檢出」。藍議員張瀞分、黃馨慧等人表示，站在民眾立場，媽媽們都擔心子女吃到萊豬，一定要繼續說到中央聽進人民的聲音。市長盧秀燕回應說，一定落實零檢出，不讓萊豬在中市出現。

雖然民進黨議員邱素貞認為，中央政策已考慮健康風險，不應再炒這個議題；但張瀞分認為，中央就是聽不清人民的聲音，所以還要「一直說」，到聽清楚為止。黃馨慧擔心營養午餐根本管控不了團膳業者使用萊豬，尤其是豬肉再製品更難控制；曾梓展表示，會讓業者切結，但黃馨慧認為讓業者切結也無效。

黃馨慧不平的說，不能將所有責任都要團膳業者承擔。業者如何認定所使用的豬油、豬肉再製品都是非萊豬！國民黨議員張廖乃綸也質疑，為執行萊豬零檢出，食安處人員一年要稽查5千家次，每個月就要稽查4百多家，但現有人員含約聘雇才19人，會累慘基層稽查人員。

張瀞分與張廖乃綸更狠批中央，竟然一年多未召開食安會報，對人民食安問題毫不在意，根本是「擺爛」。冉齡軒則批評美國本是泱泱大國，為何要做此錯誤示範？中央也只以一紙行政命令就開放萊豬；台灣是有人權的地方，既不是殖民地，也不是兒皇帝，與美國的的政策談判應對等、尊嚴。

曾梓展指出，為落實萊豬零檢出，衛生局明年度稽查次數將備增；人力確有不足，因此已向中央爭取經費充實人力。盧秀燕堅定表示，市府實施台中市食品安全衛生管理自治條例已3年，會依此條例持續執行，不讓瘦肉精美豬在台中出現。

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