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美豬攻防戰開打！ 國民黨團要求道歉 民進黨團：不違WTO為底線

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院22日邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢，但國民黨團占領議場杯葛，高喊「美豬進來，總統下台」、「先道歉，再報告」等口號，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）在一旁關切。本報資料照片
立法院22日邀請行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢，但國民黨團占領議場杯葛，高喊「美豬進來，總統下台」、「先道歉，再報告」等口號，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）在一旁關切。本報資料照片

美豬議題將於本周進入正式攻防，國民黨立院團總召林為洲表示，希望接下來審查，至少要有公平的排案權，將爭取在聯席審查中有一席召委，並表示仍不放棄要求執政黨道歉。據了解，民進黨團日前與行政院協調，決議以不違反世界貿易組織（WTO）貿易規範作為底線；在審查上，民進黨團總召柯建銘強調「開大門、走大路」，迎戰在野攻勢。

蔡總統宣布以行政命令放寬含萊克多巴胺美豬進口台灣。相關的九項行政命令，立法院日前由朝野達成共識，同意從備查改審查，將由立法院衛環、經濟、教育、財政、外交等五個委員會聯席審查。

林為洲指出，主要審查仍鎖定衛環、經濟委員會，而國民黨團在兩個委員會中各占有一席召委，到時進入實質審查，大目標希望能由在野黨能有充分的排案權，若執政黨不同意，希望至少要公平，有一席國民黨立委擔任召委，同時力爭針對美豬議題舉行公聽會。

行政院上周六中午舉行行政立法協調會議，討論萊豬進口等議題。除了要求行政部門強化政策說明，以及與大眾對話，有與會民進黨立委指出，雙方在會中達成兩大共識，一是絕對不能抵觸WTO公平貿易的規範，防止在野黨主張在價格上設定貿易壁壘等；二是討論到修法議題，包括有立委提出學校衛生法修法，主張營養午餐相關覆蓋率能提高到百分之百等。

據指出，會中也針對當初政策公開時，宣布不必經過立法院審查的說法做檢討，希望行政院在政策說明方面更小心。也有立委透露，為求政策說明清楚及統一公開說法，黨內立委已被要求，盡量不個別針對美豬議題發言。

柯建銘日前則表示，民進黨「開大門、走大路」，不會規避審查。至於國民黨希望取得聯席委員會一席召委，柯建銘表明，這可以談。

美豬 美牛 民進黨 國民黨 林為洲 柯建銘 WTO

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