美豬議題 侯友宜：一定和中央合作嚴格把關

新北市長侯友宜今天到議會做施政報告，議員關切台灣將擴大進口含瘦肉精美豬議題，他表示，要求美豬來源應明確標示，一定會和中央合作從源頭嚴格把關。

新北市議會今天下午進行市長侯友宜施政報告及備質詢，侯友宜除說明各項施政成果並表示，先前因新冠病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻考驗，在全力抗疫下守住新北防線，隨著國內疫情暫告趨緩，市府更著眼重振經濟，以恢復產業及民眾信心。

針對議員關心美豬進口把關一事，侯友宜針對衛福部長陳時中要求清楚標示豬肉來源一事表示理解，他說，部長的說法一定是要有信心，但到基層執行上還是會有落差，要全部清楚標示是很困難的。

他表示，新北市府一定會和中央攜手合作，從源頭嚴格把關，不但會要求市內152家加工食品廠在包裝上明確標示產地及成分，也會針對進到新北市的各項肉品進行源頭管理，要求標示肉品來源。

他表示，希望中央能先向民眾完整說明吃含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬的風險，市府也會在學生的營養午餐進行嚴格把關，持續提醒民眾不要吃含萊克多巴胺的美豬。也考慮比照有機蔬菜要求業者標示豬肉履歷，也研究為台豬設立專屬標章。

日前北市未立案安養中心發生火警造成死傷，侯友宜面對議員質詢表示，市府已下令清查未立案安養中心，目前已通報１件，已責成民政、社會及公安持續進行追蹤，並擬增訂吹哨者條款鼓勵民眾檢舉。

至於議員要求侯友宜就重啟核四議題表態，侯友宜強調，他很清楚自己的態度，將會在適當時機對外說清楚，沒有核安就沒有核電，保障市民安全是他義無反顧的責任。至於中國軍機繞台的問題，他仍重申中華民國不容挑釁，他會全力捍衛中華民國的主權。